▶ 👑 Cара-Грейс Манкариос: как создаются специальные проекты CNN Digital 

«Телекритика» взяла эксклюзивное интервью у арт-директора CNN Digital о построении работы редакций CNN International.

На сегодняшний день Сара-Грейс Манкариос создала три анимационных проекта. Get it! Got it! Good! – об общеизвестных интересных фактах, и получивший множество премий Colourscope – анимированные серии, посвященные восприятию цвета в различных культурах. К слову, второй проект был создан в соавторстве с известным историком искусства доктором Джеймсом Фоксом и получил несколько наград. Лучшие анимационные студии со всего мира приняли участие в проекте, сняв по серии, каждая из которых была посвящена одному цвету. Еще один красивый и вдохновляющий проект What is beauty? рассказывает о смене представлений о женской красоте. Режиссер Сара Гинзбург очень тонко подобрала самые иконографические женские образы из истории искусства и мастерски представила их по-новому с помощью анимации. Каждый проект – это продюсерский успех Сары-Грейс Манкариос, тонко чувствующей, как работать с анимацией, чтобы максимально интересно визуализировать историю.

Сара, мы знаем, что у вас была возможность посмотреть Киев перед лекцией. Поделитесь самыми сильными визуальными впечатлениями.

Снег! Очень холодно. Было красиво, светило солнце. Я хорошо провела время. Мне очень понравился вид на церковь, похожую на кафедральный собор (имеется в виду Софийский собор. – Ред.). Невероятно красиво.

Почему анимация? Есть столько технологически разных возможностей создавать картинку в digital.

В анимации столько свободы. Знаете, я не могу пойти и снять что-то на камеру. Я не кинематографист или оператор, у меня нет подобного опыта. Но я визуально хорошо понимаю и чувствую анимацию и могу руководить процессом. Я понимаю, как задать правильное настроение и тон, оставаясь в рамках определенного бюджета.

Например, представьте Colourscope (анимационный проект, посвященный разным цветам и культурам. – Ред.), снятый на видео. Это возможно сделать, но очень тяжело.

Есть идеи проектов, которые вам очень хочется сделать?

Я бы хотела реализовать спецпроект, посвященный ботаническому саду. Мне очень интересна эта тема. Я не была в киевском ботаническом саду, но мне интересно его увидеть. Я полна энтузиазма и увлечена изучением ботанического сада, но пока не уверена, как именно его создать в виде спецпроекта.

Каждый новый проект – это творческий вызов. Как вы поддерживаете в себе креатив?

Новые знания. Чем больше я знаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю. Например, чем глубже погружаюсь в product design, я понимаю, что есть столько всего, чему еще надо учиться. Например, мне интересны различные интерактивные веб-функции.

Будучи арт-директором, вы достаточно тесно взаимодействуете с редакторской командой. Как вы выбираете истории?

Редактор выбирает историю. Чаще всего выбор основывается на приоритетах редакции или приоритетах CNN. Чаще всего у команды есть приоритеты по теме на месяц или на год (один из самых больших приоритетов CNN International – изменение климата. – Ред.). Наши редакторы, безусловно, очень умные ребята. Они постоянно проводят совещания, занимаются планированием, ежедневные «летучки». В общем, истории мне приносят редакторы.

Как это работает? Если мы (Сара работает с командой дизайнеров, иллюстраторов, мультипликаторов. – Ред.) до конца не понимаем идею истории – мы обращаемся за помощью к журналистам, ученым, если история имеет научный бэкграунд – к PR-отделу. И для меня все выглядит просто: если я не понимаю, о чем история, то моя аудитория тоже не поймет, что пытается сказать автор. Я должна быть уверена, что могу расшифровать и понять любую информацию, которая представлена на графиках или диаграммах. Задача – визуально сделать так, чтобы эти данные были понятны аудитории.

Как происходит процесс коммуникации при работе над спецпроектом? CNN International, офис которой находится в Лондоне, работает на глобальную аудиторию. Подозреваю, что вам приходится заниматься разработкой проекта со множеством департаментов.

Обычно я получаю драфт истории, то есть она даже не расписана полностью. На этапе, когда мы придумываем графическую иллюстрацию, это просто основная тема, вокруг которой будет развиваться сторителлинг. Например, это история про говядину и объемы глобального потребления говядины. И вот, я получаю очень сырые данные и начинаю интерпретировать эти данные с помощью инфографики.

Все, что мне необходимо, – это четко понимать, какую историю нужно вытянуть из данных о глобальном потреблении говядины. Например, я могу показать сравнение потребления в разных странах или потребление во всех странах мира. Или как меняется объем потребления говядины во времени. Множество вариантов. Поэтому мы тесно работаем над разработкой истории вместе с журналистами, чтобы понять, под каким углом они хотят преподнести историю.

Учитывая различия в культуре и юридические ограничения (некоторые образы или высказывания в разных странах могут звучать оскорбительно), как вы выбираете корректный сторителлинг?

Мы собираем данные, которые мы сравниваем, в разных странах мира, а не только в США. И когда у нас есть такие цифры, это помогает рассказать глобальную историю, показывая, как разниться ситуация в каждой отдельной стране.

Вы следите за трендами в digital?

Нет. Я думаю, тренды важны, но это не совсем то, в чем я хороша. Я больше занята своим.