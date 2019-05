💻 Быстро, недорого и по шаблону, или Почему сайт не приносит денег. Объясняет Ирина Муштина

Много полезных и практических советов в колонке Ирины Муштиной, Founder & CEO рекламного digital-агентства CF.Digital, основательницы комитета DDC, члена наблюдательного совета «Всеукраинской рекламной коалиции», написанной специально для «Телекритики».

«Сегодня невозможно встретить компанию или личный бренд, который не имеет сайта. Практически 90% бизнеса прошли через его создание. Но реальность такова, что одни компании превращают сайт в реально работающий инструмент, другие же, наоборот, с тоской вспоминают времена «желтых страниц» и сетуют на бесполезность «всех ваших диджиталов». Давайте разбираться, в чем причина успеха первых и глубокого разочарования вторых.

Сайт это не просто визитная карточка компании. Это способ digital-коммуникации бизнеса с клиентом. Фактически, это язык сети, который должен быть красивым, понятным и удобным для всех сторон диалога. Сайт должен четко отвечать задачам бизнеса, запросам клиента и быть максимально полезным для обеих сторон.

Недостаточно сделать красивую интернет-площадку с рекламными объявлениями о вашем товаре или услуге. Сегодня эту функцию успешно выполняют маркетплейсы. Диджитализация бизнеса требует четкой стратегии, как в организации всех процессов бизнеса в интернете, так и в общении с клиентами в сети. И сайт – это первая и основная точка контакта с потенциальным клиентом. Как сделать эту точку отправной для роста вашего бизнеса?

Цель

Первый и основной шаг при разработке сайта – определение цели. Необходимо четко понимать, какие задачи стоят перед конкретным ресурсом, какой результат в итоге ожидает получить компания и как она его сможет измерить.

Привлечение внимания к новому бренду или продукту, вывод на рынок новой услуги, построение воронки продаж или инструмент предоставления услуг сразу на сайте? Все эти цели могут быть вашими!

Однако необходимо понимать – чем больше вы поставите целей, тем сложнее будет их достичь. Поэтому необходимо отделить зерна от плевел и дать четкий ответ на вопрос: для чего на самом деле вам сайт?

Следующий этап – анализ поведенческих факторов пользователей, который играет решающую роль при разработке стратегии построения сайта. В 2018 году Google официально заявил, что поведенческие факторы пользователей учитываются при ранжировании сайта поисковыми роботами. Сегодня классической SEO-оптимизации недостаточно, необходимо учитывать новые тенденции и включать их в алгоритм работы.

После определения четких целей, формирования портретов целевой аудитории, понимания их поведенческих характеристик можно переходить к проектированию архитектуры, прототипированию и разработке креативной концепции, которые потом должны быть описаны в техническом задании!

Красиво, быстро и мобильно

Всем известно, от чего зависит первое впечатление, и что второго шанса его произвести у вас не будет. Поэтому качественный, стильный и запоминающийся дизайн – это, конечно, еще не все, но если его нет – то все остальное ничто! Пользователь просто не успеет узнать, как прекрасен ваш функционал и тем более продукт, через 2 секунды нажав на крестик браузера!

Мы живем в состоянии клипового мышления и на восприятие информации у нас есть не более трех секунд. Если сайт не загрузится за это время и не покажет нужную картинку, то пользователь переключится на более быстрые ресурсы. Интерес человека прямо пропорционален скорости и информативности сайта. Поэтому не дизайном единым. Скорость загрузки – это параметр, который не только подсознательно влияет на интерес пользователя, но и является одним из индексов Google при ранжировании сайта во время поисковой выдачи. Поисковые роботы могут измерять точное время загрузки сайта, и если этот показатель не отвечает требованиям, сайт будет понижен в поисковой выдаче. Поэтому seo-оптимизация должна учитывать скорость загрузки сайта. К слову, оптимальной считается загрузка в течение 1 секунды. Падение скорости напрямую влияет на количество отказов – в современном мире людям не интересны медленные сайты.

Скорость загрузки – это параметр, который не только подсознательно влияет на интерес пользователя, но и является одним из индексов Google при ранжировании сайта во время поисковой выдачи

Более 70% интернет-пользователей заходят в сеть через свои смартфоны и для многих они стали рабочим инструментом. Поэтому адаптация сайта для мобильных устройств – это даже не тренд, это must have для любого ресурса. Разработка структуры, дизайна и верстки должны начинаться с продумывания мобильной версии. Хотя еще год назад было наоборот. В 2019 году Mobile First подход предусматривает разработку оптимизированного веб-сайта для различных мобильных устройств с учетом скорости подключения к сети. При этом пользователь со старта должен получить основную информацию о вашем ресурсе.

Помимо дизайна и мобильной версии важным является такой параметр, как физическое размещение сайта. И тут важно определить вид хостинга – от этого зависит скорость работы вашего веб-ресурса и его производительность.

И еще немного о красоте. Хотите рассказать о бренде – нужна история. Красивая, понятная и запоминающаяся. Если не определить, о чем эта история, кто главные герои, что она несет пользователю, получится невнятное бубнение, которое никто не услышит.

Автоматизация

Один из главных факторов эффективной работы сайта – постоянное администрирование, которое должно быть удобным и понятным. В зависимости от поставленных задач и имеющихся ресурсов следует определить степень автоматизации сайта: нужны ли автоматические выгрузки товаров и обновление цен; как работает система оформления заказа со стороны покупателя и со стороны продавца; насколько минимизирован человеческий фактор в управлении работой сайта.

Отсутствие живого контента и неактуальная информация приведет к нежелательным последствиям. Например, онлайн-магазин одежды вовремя не обновил цены на свои товары. В лучшем случае, компания потеряет клиентов, в худшем – получит непоправимый урон для репутации. Или новостной портал, в административной панели управления которого не предусмотрели такой триггер, как автоматическая выгрузка новостей каждый час. В итоге, администратор должен целый день торчать в админке и вручную выпускать ленту. Этот пример утрирован, но он четко показывает: настройка триггеров и распределение рабочего функционала между машиной и администратором поможет создать эффективный бизнес-ресурс.

Если говорить о популярных сегодня системах управления контентом (CMS), то важно подбирать такую систему, которую можно легко масштабировать и развивать. Кроме того, CMS должна обеспечить высокую степень кастомизации.

Настройка триггеров и распределение рабочего функционала между машиной и администратором поможет создать эффективный бизнес-ресурс

Сегодня шаблоны проигрывают идее, поэтому удобство и простота дальнейшей эксплуатации будут зависеть от соответствия сайта и его административной панели именно вашему проекту. И здесь очень тонкая грань: важно не только наличие всех необходимых инструментов, но и отсутствие лишних – чем очень часто грешат готовые решения.

Отчеты

Для того чтобы выстроить грамотную стратегию продвижения своего бизнеса в интернете, мало просто создать сайт: необходимо спланировать, что с ним делать далее. И здесь необходимо использовать отчеты. Классика – это Google Analytics. Однако ее инструментов не всегда достаточно для того, чтобы получить полную картину о работе вашего ресурса. Необходимо понимать, какие действия пользователь совершил на сайте, с каких страниц он попал к вам, что искал, как долго задержался в том или ином разделе, на какой странице с вами «закончил знакомство» и вернулся ли снова.

Отчеты помогают руководителям и маркетологам принимать решения о дальнейшей интернет-стратегии. Особенно это касается крупных корпоративных ресурсов и e-commerce проектов. Возможно, вам потребуются свои системы отчетов, которые предоставят полный анализ работы сайта.

Ловля на бамбуковую палочку чревата отсутствием улова, напрасно потраченным временем и разочарованием

Маркетинговый инструмент

Сайт – это не просто площадка для продажи. В современном мире – это инструмент маркетинга, элемент бренда. Давно прошли времена, когда клиент звонил или приходил лично в компанию, чтобы получить необходимую информацию. Сегодня пользователь хочет получить быстрый ответ на свой запрос в течение нескольких секунд. Кто первый его поймает, с тем он и останется.

Поэтому покупать удочки для такой рыбалки необходимо в специализированном магазине. Ловля на бамбуковую палочку чревата отсутствием улова, напрасно потраченным временем и разочарованием. Единственный плюс от такой рыбалки – небольшие расходы на инструментарий.

Индивидуальный подход при разработке сайта требует построения бизнес-модели, определения процессов, задач бизнеса, интересов ЦА, глубоко продуманного технического задания, определения функционала. Инвестиции в такой интернет-бизнес возвращаются намного быстрее, они более предсказуемы, их можно точно просчитать и гибко ими управлять. Написанный на коленке проект, возможно, и начнет быстро работать, однако результат будет нулевой.

Нельзя назвать универсальную формулу создания выгодных для бизнеса сайтов. Каждый случай уникален. Но получить синергетический эффект можно, если создать профессиональную команду стратегов, разработчиков, креаторов, SEO-специалистов, дизайнеров, аналитиков.

Ирина Муштина, специально для «Телекритики»