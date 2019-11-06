Бородянский прокомментировал обнародование данных журналистов «Схем»

Одним из спикеров слушаний стал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

Во время своего выступления он сказал, что «журналисты выполняют важную функцию, и государство обязано создавать специальные условия для их деятельности». Министр отметил, что журналисты, особенно расследователи, часто сталкиваются с давлением, и вспомнил недавнее обнародование данных журналистов программы «Схемы».

«Форма давления может быть любая. Например, публичная. Это может происходить из-за обнародования данных журналистов, которые работают над расследованиями. Так, как это сейчас происходит с журналистами программы «Схемы». Мы считаем, что ответственность за обнародование данных журналистов должна быть существенно усилена», — сказал министр.

Бородянский также добавил, что депутатами будут предлагаться соответственные изменения в законодательство.

Напомним, бывший народный депутат и заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов обнародовал личные данные одного из членов съемочной группы «Схем», которая готовит расследование о связях бывшего чиновника с новой украинской властью и влиянии на нее. Руководство «Радио Свободы» осудило разглашение персональных данных сотрудников и угрозы в их адрес со стороны Андрея Портнова и призвало правоохранительные органы привлекать к ответственности за такие действия.

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