Блогер не согласен: одиночный пикет против закона о неуважении к власти

Блогер Руслан Соколовский в ночь на 25 июня в Москве на Красной площади провел одиночный пикет против закона о неуважении к власти. Он вышел с плакатом с надписью «Путин л**». Об этом блогер рассказал телеграм-каналу «ЖЮ».

Как сообщил Соколовский, почти сразу к нему подошли сотрудники полиции и ФСБ, задержали и отвезли в отделение полиции. Его отпустили буквально через несколько часов, вручив повестку «в суд по административке на 10 июля».

Как известно, Соколовский прославился после своего ареста «за ловлю покемонов» в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. В мае 2017 года суд признал блогера виновным по всем статьям обвинения и его внесли в список действующих террористов и экстремистов России. В этом году судимость блогера была погашена в связи с частичной декриминализацией статьи об экстремизме.

Напомним, 29 марта в России вступили в силу законы, предусматривающие штраф за распространение фейковых новостей и оскорбление власти и госсимволов. Закон предусматривает максимальный штраф в размере 300 тысяч руб или арест. Законопроекты критиковали правозащитники и журналисты, поскольку их принятие ограничивает свободу слова, также они указывали на неясность критериев отнесения той или иной информации к разряду «фейковой». Документы также получали негативные отзывы от ряда государственных ведомств, но правительство их поддержало.

Фото: «ЖЮ»/Telegram