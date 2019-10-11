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14-часовой пресс-марафон Зеленского побил мировой рекорд

от Telekritika
От Telekritika 813
Главная Новости 14-часовой пресс-марафон Зеленского побил мировой рекорд

Журналисты задали более 500 вопросов.

Пресс-марафон президента Украины начался в Kyiv Food Market 10 октября в 10:00 и закончился в полночь. Зеленский общался с журналистами 14 часов. Всего было задано более 500 вопросов. Об этом президент сообщил на своей странице в Facebook.

Пресс-марафон побил мировой рекорд по продолжительности общения с прессой среди подобных мероприятий. Его зафиксировал представитель реестра рекордов Виталий Зорин.

Напомним, на марафон аккредитовалось более 300 журналистов. Желающих, по словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, было около тысячи.

Фото: Офис президента

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