⛔ Зураба Аласанию уволят после президентских выборов  

Соответствующее решение принял наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины на заседании 12 февраля при повторном рассмотрении вопроса об отставке главы правления.

Увольнение решили отложить, чтобы его не связывали с президентскими выборами. Голосование стало результативным только со второго раза. 11 членов совета проголосовали за, трое – против (Вячеслав Козак, Евгений Глибовицкий, Александр Павличенко), еще один – воздержался (Дарья Карякина). Согласно предыдущему решению, Аласания должен был отработать две недели (до 19 февраля).

Заседание было открытым, с прямой трансляцией на Facebook-странице НОТУ. Его вела исполняющая обязанности председателя наблюдательного совета НОТУ Светлана Остапа. Предложение выбрать дату увольнения Аласании на обсуждение внесла член наблюдательного совета, его экс-глава Татьяна Лебедева.

Член наблюдательного совета Евгений Глибовицкий предложил отменить решение об отстранении Аласании. Он также сообщил, что вчера утром подал иск в суд с требованием отменить это решение из-за нарушенной процедуры. Решение сместить дату увольнения до 6 мая он назвал «волюнтаристским».

Его коллега Вадим Миский не согласен с наличием процедурных нарушений. «Мы не можем настолько однозначно утверждать о наличии процедурных нарушений. Есть разные взгляды на этот вопрос. Давайте дождемся решения суда», – отметил он. Предложение «дождаться решения суда» прозвучало также от других членов Совета, в том числе от Алексея Панича.

Татьяна Лебедева акцентировала на том, что на наблюдательный совет было оказано давление. Она не считает, что увольнение Аласании остановит реформу общественного вещания, подчеркнув, что наблюдательный совет – это также часть НОТУ. По ее мнению, в процедуре нет нарушений, у нее есть юридическое заключение об этом, которое она получила «в личку и без подписи».

Зураб Аласания отреагировал на заявление о его некомпетентности на занимаемой должности, пообещав подать в суд иск о защите деловой репутации. «Я не считаю, господин Панич, ни вас, ни Козака, компетентными в вопросе определения моей компетентности. Если бы звучало «доверие» – и слова не сказал бы. Но когда вы говорите так – это уже о личной репутации. Никаких компромиссов в этом вопросе я не приму. Вы нанесли мне обиду и сейчас ведете себя, как Россия, которая отобрала Крым, а потом говорит: извините, давайте мы оставим вас на Донбассе, только о Крыме забудьте. Я не собираюсь забывать о первой части и о том, что вы нанесли обиду. И это точно так же получит судебный иск. Я не знаю, он будет вторым или третьим, но иск будет точно. Возвращайтесь к нулевой точке, голосуйте, выражайте недоверие, и я слова не скажу. И попрошу команду продолжать всю работу. А в таких условиях как сейчас, вы дважды унизили меня – да, Алексей, не делайте вид, что вы ни при чем», – заявил он.

Также на заседании наблюдательный совет принял годовой отчет за 2018 год и план общественного вещателя на 2019 год.

Фото: НОТУ