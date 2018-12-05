ZIK перезапускает «Джокеры» с новым ведущим – Михаилом Саакашвили

Ведущим проекта вместо главного редактора «Украинской правды» Севгиль Мусаевой станет Михаил Саакашвили, который, к слову, в марте – июне 2017-го вел на ZIK политическое ток-шоу «Другая Украина». У программы были высокие показатели телесмотрения.

Канал не уточняет, каким образом проходила запись программы (как известно, Саакашвили живет в Нидерландах), но новый сезон, они уверены, «заставит политический бомонд страны волноваться».

Новый сезон программы, как считают представители канала, «заставит политический бомонд страны волноваться»

Каждый раз после фильма-расследования запланировано обсуждение политического пути кандидатов в президенты в студии с включениями психологов, западных экспертов, анализом актуальных социологических опросов. Модерировать студийный блок будет ведущий токингов «Первые о главном. Комментарии» на ZIK Богдан Машай.

«Продолжение проекта мы задумали вместе с Севгиль Мусаевой – ведущей первого сезона, но она уехала на длительное обучение в США. Начались поиски яркого ведущего или ведущей, человека, который привлечет внимание к проекту и на самом деле будет хотеть исследовать путь каждого из рейтинговых кандидатов. Михаил Саакашвили (…) хорошо знает закулисье украинской политики. И, конечно же, он не обычный ведущий», – считает руководитель департамента программ собственного производства телеканала Ольга Мовчан.

Проект «Джокеры» будет выходить каждую пятницу в 18:30. Старт программы запланирован на 7 декабря. Программа специализируется на исследовании бюджетов крупнейших партий Украины.

Повторит ли успех новая программа при участии политика, читайте через неделю в еженедельном обзоре телерейтингов от «Телекритики».

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