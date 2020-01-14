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Журналисты Ирана покидают гостелекомпанию после авиакатастрофы

от Telekritika
От Telekritika 427
Главная Новости Журналисты Ирана покидают гостелекомпанию после авиакатастрофы

Заявления журналистов являются частью кризиса доверия в стране.

По крайней мере два журналиста, работающих на иранскую государственную телекомпанию IRIB, объявили, что уволились с работы, а третья покинула компанию некоторое время спустя после них из-за того, что вынуждена была лгать от имени государства в течение 13 лет. Об этом пишет The Guardian.

Журналистка Желаре Джаббари извинилась в посте в Instagram, написав: «Мне было очень трудно поверить, что наши люди были убиты. Простите, что я узнала об этом так поздно. И простите меня за те 13 лет, которые я врала вам». 

Заявления журналистов являются частью кризиса доверия, последующего за отрицанием государственных чиновников относительно того, что украинский авиалайнер рейса 752 был сбит по ошибке сотрудниками сил противовоздушной обороны Исламской революционной гвардии (IRGC).

Эта ситуация заставила некоторые новостные агентства, которые тесно связанные с режимом, начать освещать уличные протесты и приступить к рассмотрению заявлений о потенциальном сокрытии со стороны государства. 

Ассоциация иранских журналистов в Тегеране заявила, что в стране происходят «похороны общественного доверия», которые наносят ущерб и без того шаткой репутации официальных СМИ Ирана.

Напомним, 12 января 2020 года в Тегеране вспыхнули массовые протесты в связи с умалчиванием иранскими властями факта сбивания самолета украинской авиакомпании МАУ.

Фото: Pexels

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