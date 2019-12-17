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Журналисты Hromadske пострадали во время митинга у Рады

от Telekritika
От Telekritika 733
Главная Новости Журналисты Hromadske пострадали во время митинга у Рады

Корреспондентов обрызгали слезоточивым газом.

17 декабря во время митинга под зданием Верховной Рады пострадали журналисты издания Hromadske. Об этом сообщается на сайте медиа.

По информации Hromadske, журналистку Викторию Рощину и оператора Алексея Никулина обрызгали слезоточивым газом, который применялся в столкновениях между спецназовцами и митингующими. Также у журналистки выбили из рук телефон, когда она снимала на него происходящее.

Затем в сторону журналистов полетели палки от палаток, которые протестующие хотели установить у здания парламента, сообщает Hromadske.

Главный редактор «Громадського» Ангелина Карякина в комментарии «Телекритике» сообщила, что журналисты целы и возвращаются в редакцию: «Они подышали газом, кроме этого у группы целенаправленно выбили телефон из рук. Будем разбираться, кто и почему это сделал. Журналисты физически не пострадали, к медикам обращаться не будем. В полицию – вряд ли».

Ранее стало известно, что 17 декабря 2019 под зданием Верховной Рады Украины собрался митинг, участники которого требуют не допустить принятия во втором чтении законопроекта о введении рынка сельскохозяйственного назначения.

Фото: pexels

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