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Журналистов не пускали в ложу прессы Верховной Рады

от Telekritika
От Telekritika 203
Главная Новости Журналистов не пускали в ложу прессы Верховной Рады

Пресс-служба Верховной Рады не справилась со своей задачей.

Журналистов ряда изданий не пускали в ложу прессы в Верховной Раде, аргументируя тем, что их нет в списках. Медийщики отмечают, что на входе в здание парламента они были в списках, а на входе в ложу прессы – уже нет.

В частности, не пускали представителей информагентств Reuters, Associated Press, EPA, «Руху “Чесно”», «Українського тижня» и «Украинской правды».

Издание «Украинская правда» позже отметило, что их фотографа таки пусти в ложу прессы на третьем этаже: «За несколько минут до 10-ти утра фотокора УП пустили. Он пришел в Раду в 5:30 и был 7-м в очереди, а зашел в ложу прессы после нескольких десятков журналистов».

Корреспондент «Українського тижня» Станислав Козлюк на своей Facebook-странице отметил, что пресс-служба Верховной Рады не пустила фотографов и операторов для съемки из ложи прессы из-за того, что «в электронной форме аккредитации в графе “дополнительная информация” надо было вписать свою должность: “фотограф” или “оператор”».

На время торжеств журналистов также не пропускали в кулуары здания Верховной Рады. «Рух “Чесно”» сообщил в своем Twitter, что, по словам начальника охраны, журналистов не пропускают на время торжеств.

Напомним, 29 августа свою работу начала Рада 9-го созыва. Избранные народные депутаты приняли присягу на торжественном заседании и пообещали работать до ночи – пока не примут все кадровые решения.

Фото: «Википедия»

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