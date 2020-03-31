Журналиста Obozrevatel избили неизвестные

Журналист Роман Груша пострадал от группы подростков. Об этом сообщает Obozrevatel.

По словам потерпевшего, нападение произошло 27 марта в 19:30 на улице Драгоманова в Дарницком районе Киева: «На меня напали и избили три человека, незнакомые малолетки. В какое сумасшедшее время мы живем. Сидел на лавке у подъезда. Подошли три человека лет 16-18 лет или около того. Двое сели рядом, один встал надо мной. Спросили, есть ли сигареты, один сразу же достал нож. Я сказал, что не курю. Начали спрашивать, есть ли деньги, что прячу в карманах. Я попробовал встать. Меня сразу толкнул на лавку тот, что стоял сверху. Посыпались оскорбления, угрозы. Я заметил, что один человек возле магазина за этой ситуацией наблюдает. Понял, что это лучший момент, чтобы действовать. Я резко встал, и на меня со всех сторон посыпались сильнейшие удары сразу в голову. Они явно чем-то занимались, потому что били сильно и точно. Вроде попытались меня догнать, но увидели, что я подбежал к магазину, и решили убежать».

Экстренные службы Роману пришлось вызвать самому, ведь свидетели ситуации, по его словам, проигнорировали просьбу о помощи.

Издание пишет, что сейчас журналист нуждается в срочной операции, так как у него четыре перелома лица со смещением и несколько черепно-мозговых травм. В частности, в диагнозе указаны: перелом скулового комплекса, перелом орбиты глаза, перелом носа и назоетмоидального комплекса, а также сотрясение мозга и черепно-мозговые травмы.

Obozrevatel призывает всех неравнодушных граждан присоединиться к помощи, ведь только за дорогие импланты необходимо сразу заплатить 46 000 гривен.

Помощь Роману Груше можно отправить на банковские карты:

ПриватБанк: 4149 4390 0225 1548

Монобанк: 5375 4141 0002 7431

Напомним, ранее во время проведения расследования пострадала журналистка NewsOne.

Фото: Facebook Романа Груши

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