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Журнал W прекращает выпуск печатных номеров и сокращает сотрудников

от Telekritika
От Telekritika 235
Главная Новости Журнал W прекращает выпуск печатных номеров и сокращает сотрудников

У издания финансовые проблемы.

Исполнительный директор компании Future Media Group Марк Лотенберг сообщил, что журнал W уходит на перерыв: печатная версия приостановлена, а в редакции прошло сокращение многих сотрудников. Об этом пишет NYT.

Лотенберг связывает экономические проблемы издания с новой пандемией коронавируса, хотя он не отрицает, что платежи поставщикам задерживают еще с января и многочисленным независимым подрядчикам не платили за их услуги.

Следующий печатный номер журнала, который был запланирован к публикации в начале мая, откладывается на неопределенный срок. Последний финансовый директор Future Media Group Сэм Реджелло, только что покинул компанию.

Онлайн-версия W останется под руководством главного редактора Сары Мунвес, однако сотрудники диджитала будут получать урезанную зарплату.

В июне 2019 года Condé Nast продал журнал W группе Future Media Group. По словам сотрудника Future Media Group и других сотрудников Condé Nast, проинформированных об условиях продажи, Лотенбергу был предоставлен годовой льготный период для рассрочки платежа при покупке W. Позднее этот период был продлен с июня по сентябрь.

Журнал W был создан в 1972 году издателем Women’s Wear Daily Джеймсом Брейди и с 2000 года принадлежал Condé Nast. Печатная версия выходила восемь раз в год.

Фото: W Magazine

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