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Зеленский считает, что нужно бороться с фейками, а не с честными журналистами

от Telekritika
От Telekritika 235
Главная Новости Зеленский считает, что нужно бороться с фейками, а не с честными журналистами

Президент Украины считает, что нужно бороться с дезинформацией и фейками, которые раскалывают страну.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нужно бороться с дезинформацией и фейками, которые раскалывают страну, но не с честными журналистами. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».  

«Планов, что в ближайшее время мы примем какой-то закон, чтобы «зажать», «закрутить» журналистов, у меня совсем нет. О нас и так столько всего уже было вымышленного. Я очень либерально отношусь к телевидению, к журналистике, потому что моя бывшая профессия очень сильно с этим связана. У меня нет никакого желания вмешиваться в честную работу журналистов», –  сказал Зеленский «Интерфакс-Украине», комментируя предложенный министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским законопроект «О противодействии дезинформации».

Зеленский также отметил, что фейки – это совсем другой вопрос. «Главная проблема дезинформации – в том, что она способствует расколу нашей страны. Какие-то платформы, какие-то бенефициары, неукраинские, из разных уголков мира за какие-то средства просто делают грязную работу. Это политика, такая агрессивная медийная политика. Против таких людей, против таких платформ должны быть какие-то хотя бы фиксации, какие санкции», — подчеркнул он.

Президент указал, что против Украины действуют системные платформы дезинформации, которые «влияют на общественное здоровье и порождают ссоры».

Он обратил внимание, что все цивилизованные страны сейчас борются с дезинформацией и фейками, США и Великобритания были первыми, кто выделил достаточно серьезные средства на программы борьбы с дезинформацией.

Фото: официальный сайт президента

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