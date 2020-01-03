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Зеленский получил почти 5 миллионов гривен от «Квартала 95»

от Telekritika
От Telekritika 1178
Главная Новости Зеленский получил почти 5 миллионов гривен от «Квартала 95»

Продакшен выплатил президенту роялти за использование торговой марки.

Президент Владимир Зеленский задекларировал получение 4,8 миллиона гривен роялти от «Квартала 95». Данная информация указана в реестре электронных деклараций.

В сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии от 3 января Зеленский указал, что получил 4,88 миллиона гривен роялти от «Квартала 95» и 104 тысячи гривен за пользование торговой маркой.

Баллотируясь в президенты в 2019 году Зеленский подавал декларацию о доходах. Зеленский задекларировал за 2017 год 7,3 млн гривен доходов, в том числе от работы в «Квартале 95».

Фото: Анна Федорук

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