Зеленский надумал пойти в политику еще со старта «Слуги народа»

Об этом бизнесмен рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

Он считает, что у комика появились политические амбиции с запуском сериала «Слуга народа», где он играет учителя Василия Голобородько, который становится президентом Украины. Коломойский также сообщил, что не финансирует политическое «стремление» актера.

«Вся история началась с фильма «Слуга народа». Как сейчас выясняется, он уже тогда это задумал (поход в политику – ред.), но никому не говорил. (…) Зеленский – это проект Зе-лен-ско-го лично. И если мне кто-то расскажет, что за ним стоят какие-то высшие силы или опять какой-нибудь масонский заговор, я отвечу: ничего подобного! Этот человек сам все придумал, сам реализует, еще и держал все в секрете. Выдержал три года – начиная с первой серии «Слуги народа». Я сейчас начал анализировать всю ту историю, и пришел к выводу, что он уже тогда все задумал. А когда его спрашиваю об этом, он начинает скромно разводить глаза на ширину плеч», — отметил Игорь Коломойский.

Он также считает, что в прошлые годы сильнее Владимира Зеленского в юморе был только российский телеведущий Иван Ургант. «Во всяком случае, в 12-м году мне казалось, что Ургант сильнее. Там на общем каком-то мероприятии был Ургант, Зеленский, Галустян, Светлаков, там еще целая [когорта юмористов]. Все красавцы. Но номером один был Ургант, а Зеленский – на втором месте. Но я считаю, что сейчас, наверное, Зеленский прибавил. Может и посоревноваться с Ургантом за чемпионство», — говорит бизнесмен.

Напомним, третий сезон сериала «Слуга народа» должен выйти в марте 2019-го – перед первым туром президентских выборов. В 2017‑м сериал вышел на американской видеоплатформе Netflix. Формат сериала купила американская Fox Studios, а также он был продан во Францию и Грецию, готовый сериал вышел на экраны в Корее, Польше и Болгарии.

Осенью «Украинская правда» писала, что офис партии «Слуга народа» расположен в одном из столичных адвокатских бюро, юридические услуги комику предоставляет адвокат Андрей Богдан, который защищал, в частности, Геннадия Корбана. Политконсультантом Зеленского УП называла Виктора Андрусива. Также с комиком, по данным УП, работает основатель Monobank Дмитрий Дубилет. Издание liga.net утверждало, что уже оплачена зимняя реклама на радио и билбордах с лозунгом: «Я не шучу».

Фото: 95 квартал