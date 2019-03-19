⚡ Замена Зеленского? Стало известно имя нового актера студии «Квартал 95»

Ранее Мартынец также принимал участие в российских шоу «Comedy Баттл. Суперсезон» и «Comedy Баттл. Противостояние». Дебютом актера в «Вечернем квартале» стал скетч с участием певицы MARUV и других актеров студии. Номер вышел в первом выпуске нового «Вечернего квартала» 16 марта.

По сюжету номера, Владимир Мартынец играет парня, который привел знакомить свою девушку (MARUV) с родителями. «А давайте с вами в какие-то конкурсы поиграем?» – предложил певице Степан Казанин, игравший бабушку Мартынца. «Вы знаете, я уже в конкурсах не участвую», – сразу отрезала девушка. «Боитесь проиграть?» – не унимался актер. «Боюсь выиграть», – подытожила MARUV.

При этом Владимира Мартынца Степан Казанин объявил следующим образом: «Встречайте нового жителя “Квартала”», – сообщил актер студии, не вдаваясь в подробности. Войдет ли Мартынец в состав коллектива на постоянной основе или же станет приглашенным актером лишь на съемках, не сообщается.

Его появление в творческом коллективе может быть связано с возможным уходом Владимира Зеленского в связи с участием в предстоящих президентских выборах. Сам Зеленский появлялся в новом выпуске «Вечернего квартала» лишь в некоторых номерах.

В своем Twitter новый кварталовец на заглавной картинке разместил весьма неоднозначное фото:

Вторая часть телевизионной версии концерта выйдет на «1+1» в субботу, 23 марта, в 21:30. В программе заявлен номер-пародия на проект «В гостях у Гордона», в котором ведущий в исполнении Евгения Кошевого сам брал у себя же интервью, его собеседником был реальный Дмитрий Гордон. Также в «Квартале» обещают номер-пародию на Андрея Парубия в исполнении Владимира Зеленского, который живет в «умном доме» с голосовым управлением. Кроме того, зрителям «1+1» покажут скетч о семье, где жена – футбольный судья. Из приглашенных звезд во второй части шоу выступят Ирина Билык, TAYANNA и Артем Пивоваров.

Напомним, в 2017 году на время декрета Елены Кравец, актрису заменяла Татьяна Песык – участница «Лиги смеха», «Игор приколов», скетч-шоу «Танька и Володька» и других проектов «Квартала 95».

Фото: «Квартал 95»