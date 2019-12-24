Законопроект о дезинформации представят в начале января – Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил в своем Telegram-канале, что законопроект о дезинформации находится на последней стадии разработки.

Бородянский пишет, что законопроект нарабатывался последние полтора месяца специалистами ТКТС вместе с представителями журналистского и медиасообщества и его готовы представить для второго этапа обсуждения.

Также министр сообщил, что проект представят для обсуждения в начале января. Его будут дорабатывать на основе публичного диалога.

Напомним, 11 декабря в медиа был опубликован документ с названием «Законопроект о медиа».

Фото: Александра Йорк

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