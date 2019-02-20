YouTube vs педофилия: скандал ElsaGate вне времени

После ролика блогера Мэтта Уотсона, где он утверждает, что видео с детьми привлекает внимание педофилов, которые свободно общаются в комментариях и обмениваются ссылками на детское порно, и к тому же эти видео монетизируются, YouTube попал в очередной скандал.

Мэтт Уотсон сообщает, что подобные видео помогают педофилам организовывать свое сообщество, обмениваться контакты и ссылками. К примеру при запросе «bikini haul» (выбор купальников) YouTube практически сразу рекомендует видео с детьми. Там нет ни эротики, ни пошлости, но само присутствие ребенка в кадре толкает больное воображение педофилов на комментарии, касающиеся движений и поз детей. Нередко под видео можно встретить ссылки на сайты с запрещенным контентом.

«Алгоритм рекомендаций YouTube облегчает педофилам возможность общаться с себе подобными в комментариях, обмениваться контактной информацией и ссылками на фактически детскую порнографию. Я могу получить доступ туда с только что созданного аккаунта менее чем за десять минут, для этого нужно всего лишь несколько кликов», – написал Мэтт Уотсон на Reddit.

Помимо этого, что видеоплатформа монетезирует некоторые ролики. На них появляется реклама часто с жестокими и отвратительными сценами. В 2017 году скандал получил название ElsaGate. Тогда же YouTube обновил правила публикации контента и закрыл возможность оставлять комментарии к видео с детьми, чтобы пресечь действия педофилов, но сервису так и не удалось выработать эффективный способ решения этой проблемы.

Нельзя сказать, что YouTube равнодушен к существующей проблеме. Он тесно сотрудничает с правоохранительными органами, с Национальным центром по проблемам пропавших без вести и подвергающихся эксплуатации детей (NCMEC) и неправительственной организацией для надзора за интернетом Internet Watch Foundation (IWF). Единственное, что может предпринять YouTube в случае с детским контентов – это закрыть комментарии, лишив ненормальных возможности высказать свое «мнение».

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