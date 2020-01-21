YouTube планирует удвоить количество оригинального контента в 2020 году

Компания YouTube планирует выпустить на своей платформе более 100 оригинальных фильмов и сериалов в 2020 году, тогда как в 2019-м видеосервис предложил аудитории около 50 проектов. Об этом пишет Adweek со ссылкой на руководителя направления оригинального контента YouTube Сьюзен Дэниелс.

Команда платформы планирует сосредоточиться на документальном контенте. На 2020-й запланирован выход сериала Creators for Change («Создатели перемен») о женском образовании в мире — в первом выпуске появится бывшая первая леди США Мишель Обама. Также YouTube работает над запуском сериала «Коачелла» (Coachella) о Пэрис Хилтон и над шестисерийным фильмом о гимнастках. Премьера последнего запланирована на канун летних Олимпийских игр. Бюджеты проектов не разглашаются.

YouTube Originals будет по-прежнему предлагать и другие форматы контента. Так, на осень запланирована прямая трансляция выступления фокусника Дэвида Блейна, также на плафторме выйдет реалити-шоу с бьюти-блогером Джеймсом Чарльзом.

Издание отмечает, что аудитория YouTube неоднократно обращала внимание на контраст между оригинальным и пользовательским контентом видеохостинга. Вопросом сохранности бренда при таких различиях обеспокоены также маркетологи. Тем не менее Сюзен Дэниелс заверила, что оригинальные фильмы и сериалы создаются на основе предпочтений пользователей сервиса.

Контент YouTube Originals доступен премиальным подписчикам платформы, они могут смотреть оригинальные ролики без рекламы. В августе прошлого года видеохостинг открыл часть видео для бесплатного просмотра.



Напомним, ранее американское издание Variety осудило YouTube за то, что сервис тратит много времени и денег на продвижение контента с участием знаменитостей. Например, на фильм с Джастином Бибером (выйдет 27 января), документалку, посвященную латиноамериканскому художнику Малуме (Maluma), продолжение шоу Кевина Харта (Kevin Hart) «Что грядет» и ряд других крупных проектов.

Фото: pixabay

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