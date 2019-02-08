⛔ Язык и траур. Нацсовет дважды наказал телеканал «пастора» Мунтяна

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на своем заседании 8 февраля оштрафовал спутниковый телеканал «Возрождение» (ООО «Телерадіокомпанія «Відродження ТБ», г. Днепр) на 19 306,05 гривен из-за невыполнения квоты на украинский язык, а также объявил предупреждение за нарушения эфира в день памяти 2 ноября – 310 лет со дня Батуринской трагедии.

Проверка по квоте, назначенная 6 декабря, подтвердила результаты мониторинга за период 30 октября – 5 ноября: зафиксирована доля украинского языка в слоте 07:00–22:00 на уровне 34%, в слоте 07:00–18:00 – 37,5%, между 18:00 и 22:00 – 24,6%. Канал был оштрафован на сумму 19 306,05 грн (5% суммы лицензионного сбора). Регулятор обязал его в течение месяца со дня принятия решения привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства. Назначенная 27 ноября проверка по дню памяти показала, что вещатель не выполнил требований по распространению информации о дне памяти минимум раз в 2 часа в течение суток в промежутке времени с 14:00 до 18:00.

Представитель компании объяснила невыполнение языковых квот тем, что в акте мониторинга большие по объему выпуски телепередачи «Воскресное служение» было отнесены к русскому языку, хотя в начале и в конце каждого выпуска был текст ведущего на украинском языке. Глава Нацсовета Юрий Артеменко сообщил, что специалисты отдела мониторинга не засчитали передачу в квоту украинского языка, поскольку она транслировалась с участием двух ведущих. Один из них в начале и в конце разговаривал на украинском языке по 2-3 минуты, а другой, который был модератором и основным ведущим, говорил только на русском языке. Позиция Нацсовета такова, что тот, кто фактически модерирует мероприятие, одновременно является и ведущим этой передачи.

Также на заседании телеканалу была переоформлена лицензия в связи с изменением местонахождения компании, адреса одного из владельцев, адреса студии, перераспределением долей уставного капитала, изменением информации относительно конечного бенефициарного собственника, с учетом изменения фамилии одного из владельцев, перечня связанных лиц, адресов руководителя и члена редакционного совета. Вместе с тем, регулятор перенес на другое заседание вопрос выдачи лицензии телеканалу для вещания на Северную Америку – регулятору нужно выяснить, каким образом насчитать каналу лицензионный сбор (он привязан к территории Украины).

Напомним, телеканал «Возрождение» – шестой вещатель, оштрафованный за нарушения языковой квоты. В октябре –ноябре прошлого года были оштрафованы за это телеканалы «Наука» и «Терра» (из группы «Континент ТВ»), а позже – три партнерских телеканала группы компаний Film.UA: «Дача», Epoque и Bolt.

Как ранее сообщала «Телекритика», 20 сентября «Возрождение» получил от Нацсовета предупреждение за трансляцию программ, которые имели признаки «манипулирования сознанием людей и представляли угрозу физическому и психическому здоровью граждан». Его официальными собственниками являются Наталья Сойникова (96%) и Ирина Шершнева (4%). Центр Владимира Мунтяна «Возрождение» часто упоминается в эфире телеканала, его глава – фигурант ряда уголовных производств в связи с мошенничеством.

Фото: ТСН