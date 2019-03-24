Высшая школа Media & Production запускает проект Media Trip

Программа проекта будет состоять из серии вебинаров, тематических экскурсий с просмотров генеральных репетиций шоу, которые пройдут в телевизионном городке «1+1», где проходят прямые эфиры «Голоса страны». Волшебство телевидения раскроют перед всеми желающими, как и профессиональной аудиторией, так и просто интересующимися.

Участие в Media Trip даст возможность понять и увидеть собственными глазами, как создаются большие развлекательные шоу. Участники прикоснутся к магии телевидения и легендарных мировых бестселлеров – «Голоса Страны» и «Танцев со звездами», ведь впервые управление крупных развлекательных шоу 1+1 media открывает двери за кулисы главной вокальной сцены страны.

Владимир Завадюк, руководитель управления производства больших развлекательных шоу в 1+1 Продакшн подчеркивает, что:

Наша команда сможет поделиться уникальными знаниями, которые пригодятся широкому кругу профессионалов. А экскурсии, в свою очередь, приоткроют завесу тайны и покажут практическую часть создания «Голоса страны»

Событие даст пропуск для зрителей в закулисье проекта «Голос страны». С помощью экскурсий, каждый получит возможность узнать, как изнутри создается и работает шоу.

Какие тенденции развлекательных форматов в Украине? Как стать звездой? И что такое райдер? Об этом и многом другом расскажут профессионалы своего дела.

Больше информации можно найти на официальной странице мероприятия.