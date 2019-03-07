Высшая школа Media & Production обучит всю Украину

Теперь получить качественное образование в медиа смогут не только жители украинской столицы, но и областных центров, таких как Одесса, Днепр, Харьков, Львов и Черновцы.

В течение года Высшая школа Media & Production будет предлагать желающим образовательные программы, нацеленные на развитие B2B-услуг. Помимо классических мастер-классов и воркшопов, будут проходить однодневные тренинги с региональными группами. Участники смогут на практике отработать знания на технических мощностях 1+1 media в хедофисе группы в Киеве.

Программы будут сегментированны по следующим направлениям: работа со СМИ и социальными сетями, навыки публичного выступления, сторителлинг, телепроизводство, внутренние коммуникации. Обучение будет полезным для локальных бизнесов, которые желают научиться строить успешную коммуникацию со СМИ, определять правильные месседжи, проводить PR-кампании и работать с репутационными рисками. В то же время тренеры учитывают конкретные проблемы и потребности каждой отдельной компании, а потому предусмотрен индивидуальный подход в преподавании.

«Одна из наших главных задач на 2019 – стать ближе для большего количества людей, которые заинтересованы в качественном медиаобразовании. Благодаря развитию регионального направления уже в ближайшее время мы сможем пополнить профессиональные истории успехов наших выпускников, а также поделиться опытом, который качественно повлияет на развитие региональной медийной экспертизы», – комментирует Лариса Брувер, HR-директор 1+1 media.

6 апреля в Одессе пройдет первая встреча со спикером Ириной Гулей под названием «Стань героем моего сюжета!».