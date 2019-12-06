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Впервые в Украине церемонию вручения Нобелевской премии покажут в прямом эфире

от Telekritika
От Telekritika 585
Главная Новости Впервые в Украине церемонию вручения Нобелевской премии покажут в прямом эфире

Ее будут транслировать «UA: Перший» и «UA: Культура».

10 декабря общественные телеканалы «UA: Перший» и «UA: Культура» в 13:45 и 16:40 покажут церемонию награждения Нобелевских лауреатов 2019, сообщает пресс-служба «Суспільного».

В рамках спецпроекта «Церемония награждения Нобелевских лауреатов 2019» «Суспільне» покажет прямые эфиры с церемоний вручения премии мира из Осло (Норвегия) и вручения премий по физике, химии, медицине, литературе и экономики из Стокгольма (Швеция). Трансляция будет проходить в течение пяти часов.

В ходе трансляции церемонии также будет идти программа с ведущим Тимуром Мирошниченко, в которой будет освещена история Нобелевской премии, а также рассказаны интересные факты о ней. Гостями программы станут кандидат политических наук и директор Школы политической аналитики НаУКМА Максим Яковлев; кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института физиологии им. А. Богомольца Татьяна Древицкая; кандидат физико-математических наук, ученый Дрезденского института твердого тела и исследований материалов Олег Фей; литературный критик и редактор издательства «Темпора» Богдана Романцова. 

Отметим, трансляция спецпроекта «Церемония награждения Нобелевских лауреатов 2019» пройдет двумя блоками — первый начнется  10 декабря в 13:45 и продлится до 15:40, а второй будет в эфире с 16:40 до 19:30.

Фото: Noble Media

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