🙈Влащенко уличила Дудя в «плагиате» вопросов Гордону. Но жена Гордона все испортила
МедиатусовкаНовости

🙈Влащенко уличила Дудя в «плагиате» вопросов Гордону. Но жена Гордона все испортила

от Telekritika
От Telekritika 394
Главная Медиатусовка 🙈Влащенко уличила Дудя в «плагиате» вопросов Гордону. Но жена Гордона все испортила

Скандал с ворованными вопросами не дала развить жена Дмитрия Гордона – Олеся Бацман, указав, что интервью Юрию Дудю было записано раньше, чем его записала Наталья Влащенко.   

На YouTube-каналах телеведущей Натальи Влащенко и российского журналиста Юрия Дудя с разницей в 6 дней вышли интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном – 13 февраля и 19 февраля соответственно.

Интервьюеры задавали Гордону ряд одних и тех же вопросов, и поскольку у Натальи Влащенко видео вышло раньше, чем у Юрия Дудя, первая в привычной для себя манере обвинила второго в плагиате вопросов. По мнению ведущей, виной всему редакторы Дудя.

🙈Влащенко уличила Дудя в «плагиате» вопросов Гордону. Но жена Гордона все испортила

Подписчики Натальи не сразу поверили телеведущей, но Влащенко, ругаясь, настаивала на своем:

🙈Влащенко уличила Дудя в «плагиате» вопросов Гордону. Но жена Гордона все испортила

Спустя пять часов после обвинения жена Дмитрия Гордона, журналист Олеся Бацман, сообщила, что Юрий Дудь записал интервью задолго до того, когда оно вышло у Влащенко – три недели тому назад. Впрочем, для Натальи это не стало поводом для извинений:

🙈Влащенко уличила Дудя в «плагиате» вопросов Гордону. Но жена Гордона все испортила

Меньше чем за сутки интервью Дмитрия Гордона у Юрия Дудя собрало 2,4 млн просмотров, тогда как у Натальи Влащенко за 7 дней всего 79 тысяч просмотров.

Ошибки нужно уметь признавать.

Фото: скриншот YouTube

Вас так же может заинтересовать

Случайная ошибка Google стоимостью $10 млн

06.12.2018

Зрители разгромили новый фильм о Шерлоке Холмсе

27.12.2018

«Инспектор города» во второй раз станет отцом

27.02.2018

«Клерков» больше не будет? Кевина Смита госпитализировали с...

26.02.2018

Звезда «Школы» сыграла сироту в новом сериале на...

02.11.2018

Голосование: кого из звезд вы хотели бы видеть...

10.05.2018

Окровавленный Криштиану Роналду не смог сделать селфи

22.01.2018

В Нью-Йорке вышел журнал для тех, кто устал...

03.05.2018

НСЖУ зафиксировал 5 случаев физического нападения на журналистов....

09.11.2018

Вы помните эти си**ки? Даша Астафьева призналась, сколько...

26.09.2018
FacebookTwitter
0