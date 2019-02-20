🙈Влащенко уличила Дудя в «плагиате» вопросов Гордону. Но жена Гордона все испортила

На YouTube-каналах телеведущей Натальи Влащенко и российского журналиста Юрия Дудя с разницей в 6 дней вышли интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном – 13 февраля и 19 февраля соответственно.

Интервьюеры задавали Гордону ряд одних и тех же вопросов, и поскольку у Натальи Влащенко видео вышло раньше, чем у Юрия Дудя, первая в привычной для себя манере обвинила второго в плагиате вопросов. По мнению ведущей, виной всему редакторы Дудя.

Подписчики Натальи не сразу поверили телеведущей, но Влащенко, ругаясь, настаивала на своем:

Спустя пять часов после обвинения жена Дмитрия Гордона, журналист Олеся Бацман, сообщила, что Юрий Дудь записал интервью задолго до того, когда оно вышло у Влащенко – три недели тому назад. Впрочем, для Натальи это не стало поводом для извинений:

Меньше чем за сутки интервью Дмитрия Гордона у Юрия Дудя собрало 2,4 млн просмотров, тогда как у Натальи Влащенко за 7 дней всего 79 тысяч просмотров.

Ошибки нужно уметь признавать.

Фото: скриншот YouTube