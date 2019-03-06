Владислава Мангера отстранили от должности
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Владислава Мангера отстранили от должности

от Telekritika
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Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства Катерины Гандзюк, отстранили от должности главы Херсонского областного совета.

Hromadske.ua сообщает, что Шевченковский суд отстранил от должности главы Херсонского областного совета на месяц, до 6 апреля 2019 года, Владислава Мангера. Прокуратура добивалась того, чтобы Владислав Мангер был отстранен на 2 месяца, объясняя это тем, что на своей должности подозреваемый сможет осуществлять давление на свидетелей по делу – на работников Херсонского облсовета, а также может уничтожить доказательства и препятствовать следствию.

Адвокаты Мангера утверждают, что усилия прокуратуры были направлены на снятие Мангера как представителя оппозиционной силы с должности перед выборами в Украине, и заявили, что ни один из работников облсовета не является свидетелем по делу, а должность подозреваемого предусматривает только организацию работы 30 человек депутатского корпуса.

«Сам подозреваемый отметил, что дело политически мотивированное, а свидетелей, о которых говорит прокуратура, он не знает и не может на них влиять. Мангер добавил, что сразу после подозрения собирался уйти в отпуск на время расследования», – говорится в сообщении. Адвокаты чиновника заявили, что будут подавать апелляцию на решение суда.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Екатерину Гандзюк. 4 ноября Гандзюк скончалась. 11 февраля председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру сообщили о подозрении в организации убийства Екатерины Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера, в тот же день подозреваемый вышел из СИЗО под залог в 2,5 млн гривен. Спустя время на него надели электронный браслет.

Фото: Інформатор

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