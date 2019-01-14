Владислав Сидоренко готовит линейки программ для «ПравдаТУТ»

Экс-главный редактор журналистских проектов «1+1 Production» в группе «1+1 медиа» Владислав Сидоренко готовит ряд проектов для телеканала «ПравдаТУТ» в качества продюсера. Об этом Владислав Сидоренко рассказал в комментарии «Телекритике».

Первый проект называется «Под прицелом» будет выходить по понедельникам в 19:45 в формате интервью. Его премьера состоится сегодня, 14 января. Героями программы будут влиятельные, но непубличные люди Киева и области, говорится в анонсе программы.

«Это будут самые влиятельные люди нашего региона. Люди, которые принимают решения, от которых напрямую зависит наша жизнь. Один на один и откровенно, чем когда-либо», – сообщает Владислав Сидоренко на своей Фейсбук-странице.

В комментарии «Телекритике» он также рассказал, что кроме этого на канале выйдет еще несколько программ, под его руководством. Вторая программа – недельный публицистический проект «Люстратор», документальный еженедельник «Под грифом «секретно»» об архивах КДБ и СБУ и будничное вечернее политическое ток-шоу. Премьера линеек состоится на канале «ПравдаТУТ» в январе-феврале.

«Программа «Люстратор» будет затрагивать острые социально-политические темы. В программе «Под грифом «секретно»» будут рассекречиваться архивы КДБ и СБУ – от актуальных историй, например, церковных дел, заканчивая оперативными разработками, вербовками, подготовкой агентуры и тому подобное. Программа перевернет сознание многих людей. В вечернем политическом ток-шоу будут обсуждаться только актуальные темы дня», – добавил Владислав Сидоренко.

Владислав Сидоренко прекратил сотрудничество с группой «1+1 медиа» в июне 2018-го. В телегруппе он отвечал за документальную программу «Совершенно секретно» и был шеф-редактором недельной программы журналистских расследований «Люстратор 7.62». Обе программы выходили на канале «2+2».

Телеканал «ПравдаТУТ» ведет спутниковое вещание, вещатель принадлежит легкоатлету Ивану Гришину. В группу компаний «ПравдаТУТ» входят также цифровой местный телеканал «ПравдаТУТ. Львів» и аналоговый киевский телеканал «ПравдаТУТ. Київ».

Фото: Фейсбук