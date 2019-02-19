Владимир Познер извинился за фразу о китайцах
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Владимир Познер извинился за фразу о китайцах

от Telekritika
От Telekritika 46
Главная Медиатусовка Владимир Познер извинился за фразу о китайцах

В своей авторской программе «Самые. Самые. Самые» ведущий Владимир Познер сказал, что в деревне Санта-Клауса ему не понравилось, так как там «очень много китайцев».

В выпуске посвященном странам Скандинавии и Финляндии от 17 января («Первый канал» (Россия)),  Владимир Познер обронил фразу: «Я походил, посмотрел, очень много китайцев. Просто вы знаете… Я не окосел, нет?».

На Познера пожаловалась архитектор Туяна Басанова и отправила обращение в Общественную коллегию по жалобам на прессу.

Владимир Познер извинился за фразу о китайцах

Источник: www.presscouncil.ru

Сегодня на заседании Общественной коллегии по жалобам на прессу, Владимир Познер публично принес свои извинения, как передает русская служба BBC.

«Это была очень неудачная шутка, я приношу свои извинения. Я ни в коем случае не расист. Это просто очень неудачная острота», — заявил Познер. «Я это сделал не со зла. У меня не было желания кого-то задеть. Это была глупость. И мне не трудно за нее извиняться», — пояснил он журналистам уже после заседания.

Фото: eventcartel.com

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