Владимир Познер извинился за фразу о китайцах

В выпуске посвященном странам Скандинавии и Финляндии от 17 января («Первый канал» (Россия)), Владимир Познер обронил фразу: «Я походил, посмотрел, очень много китайцев. Просто вы знаете… Я не окосел, нет?».

На Познера пожаловалась архитектор Туяна Басанова и отправила обращение в Общественную коллегию по жалобам на прессу.

Сегодня на заседании Общественной коллегии по жалобам на прессу, Владимир Познер публично принес свои извинения, как передает русская служба BBC.

«Это была очень неудачная шутка, я приношу свои извинения. Я ни в коем случае не расист. Это просто очень неудачная острота», — заявил Познер. «Я это сделал не со зла. У меня не было желания кого-то задеть. Это была глупость. И мне не трудно за нее извиняться», — пояснил он журналистам уже после заседания.

Фото: eventcartel.com