Владимир Бородянский подтвердил, что покидает пост министра

Владимир Бородянский, занимавший пост министра молодежи, культуры и спорта Украины, после разделения ведомства на два отказался возглавить министерство культуры. О своем решении он написал в Facebook.

Бородянский отметил, что гуманитарная стратегия практически завершена, и вскоре ее могут презентовать. Также он сообщил, что министерство сделало только 10-20% от задуманного, и для того, чтобы были заметны результаты, необходимо как минимум полтора года.

Среди пунктов стратегии Бородянский выделил следующие: программу мобильности молодежи, школьные/студенческие соревнования, освещение Олимпиады «Суспільним мовником» вместе с одной из медиагрупп, изменение принципов выделения средств на кино и сериалы и другое.

«Я отказался от предложения возглавить министерство из-за фундаментального несогласия с разделением министерства, потому что это отбросит нас минимум на год от старта изменений во всей гуманитарной сфере, спорт снова будет рассматриваться не как часть гуманитарного пространства государства, что и повлекло сегодняшнее, мягко говоря, непонимание невероятного влияния спорта на воспитание, на создание культурного пространства, на формирование государства», — пишет он.

В завершение Бородянский поблагодарил своих коллег.

Напомним, Верховная Рада 4 марта утвердила новый состав Кабинета министров Украины. Так, вместо должности министра культуры, молодежи и спорта Украины, которую занимал Владимир Бородянский, отдельно появились должность министра спорта, которую занял президент Национальной федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт, и должность министра культуры. Исполнять обязанности министра культуры будет Анатолий Максимчук.

Фото: Александра Йорк

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