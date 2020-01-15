Viasat сообщил о росте спроса на услуги из-за кодирования спутника

Накануне кодирования спутникового сигнала официальный оператор спутникового телевидения Viasat сообщил о росте звонков на горячую линию и спросе на подключение к услугам.

Так, нагрузка кол-центра возросла в сотни раз, и теперь ежедневно Viasat получает до 20 000 звонков на горячую линию. Клиенты интересуются, какие именно каналы будут закодированы, когда и что делать с существующими тюнерами, какие есть предложения от оператора.

Кроме того, мастера настройки спутникового телевидения в регионах сообщают о шквале обращений к ним и об очередях на подключение. На данный момент спрос превышает предложение.

Чтобы максимально упростить подключение Viasat, компания доставила новые модели спутниковых тюнеров, которые имеют технологию автонастройки спутников. Теперь пользователям не придется самим настраивать спутниковые приемники, за них все сделает система.

Напомним, ранее в интернете активизировались мошенники, продающие спутниковые приемники сомнительного качества с незаконным использованием бренда Viasat.

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