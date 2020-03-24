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Viasat призывает пользоваться услугами официальных провайдеров

от Telekritika
От Telekritika 253
Главная Новости Viasat призывает пользоваться услугами официальных провайдеров

Оператор закроет систему кодирования NDS.

Пресс-служба Viasat опубликовала заявление, в котором призывает пользоваться услугами официальных провайдеров и препятствовать развитию пиратства в Украине.

По подсчетам Viasat, на сегодняшний день более 1 млн абонентов спутникового телевидения в Украине продолжают использовать пиратские сервисы для получения бесплатного доступа к просмотру отечественных телеканалов на спутнике, или так называемый кардшаринг.

Он является ненадежным способом просмотра ТВ, ведь провайдеры-пираты не имеют договоров с правообладателями, согласно которым они могли бы транслировать каналы на законных основаниях, а потому фактически они крадут телевизионный спутниковый сигнал и предлагают его абонентам за деньги. При этом абоненты могут не подозревать, что пользуются услугами мошенников. Таким образом, пираты подвергают абонентов риску в любой момент остаться без доступа к телевидению в случае их выявления и отключения правообладателями, а себя — на перспективу быть привлеченными к уголовной ответственности за совершенное правонарушение.

В ближайшие недели официальный оператор спутникового телевидения Viasat закроет систему кодирования NDS, которая не соответствует новейшим стандартам безопасности спутникового вещания. Соответственно, зрители, которые пользуются услугами пиратских сервисов и получают доступ к телевидению путем «взлома» кодирования, останутся без доступа к большинству телеканалов. Новая система кодирования спутникового сигнала Verimatrix значительно надежнее и прогрессивной, а потому не поддается раскодирования нелегальными тюнерами, не имеющих соответствующего функционала.

Напомним, ранее Viasat расширил предложение каналов для всех своих пакетов.

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