👬 Вера Черныш и Тимур Ворона стали единственными владельцами MC Today

Управляющая команда MC Today, Вера Черныш и Тимур Ворона, выкупили долю ангельских инвесторов Надежды Табанюк и Валерии Ионан, владельцев группы компаний Quadrate 28, и стали единственными собственниками онлайн-журнала о бизнесе MC Today.

MC Today на рынке уже два года. Издание публикует информацию для предпринимателей и топ-менеджеров, месячная аудитория проекта составляет 200 тыс. пользователей. В MC Today делают проекты для «Новой Почты», «Альфа-Банка Украина», банка ПУМБ, ПриватБанка, Renault, Yves Saint Laurent, «Киевстара», «Битрикс24» и других бизнесов.

По словам главного редактора и управляющего партнера MC Today Веры Черныш, издание зарабатывает на себя с 2018 года, и именно это побудило ее с Тимуром Вороной выкупить у партнеров долю и сосредоточиться на медиа как на основном бизнесе.

«Сейчас мне 34, и все только начинается. Мы с Верой верим в возможность заработать большие деньги на украинском медиарынке, как бы сумасбродно это не звучало. Основная цель у редакции на ближайшее время – дорасти до миллиона месячных пользователей. Через пять лет вижу MC Today главным деловым изданием страны. У нас есть для этого все задатки: отличная команда, светлые головы и желание стать лучшими», – заявляет Тимур Ворона, шеф-редактор и управляющий партнер MC Today.

Напомним, 1 февраля стало известно, что Виталий Шкиль, занимавший должность шеф-редактора, покидает издание для того, чтобы развивать собственный бизнес.

Фото: Facebook MC Today