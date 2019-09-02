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Ведущим «Зіркового шляху» стал Тимур Мирошниченко

от Telekritika
От Telekritika 860
Главная Новости Ведущим «Зіркового шляху» стал Тимур Мирошниченко

Шоумен Тимур Мирошниченко заменил Александра Скичко.

Шоумен Тимур Мирошниченко стал новым ведущим программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина» по будням в 9:30. Мирошниченко пригласили в проект после того, как его покинул Александр Скичко.

«Перед первой записью переживал, несмотря на 15-летний опыт работы в шоу-бизнесе и на телевидении. Но после первой же записи у меня было ощущение, что я здесь был всегда, а это хороший показатель. Атмосфера и коллектив на канале и в проекте – замечательные», – поделился Тимур Мирошниченко.

Ведущим "Зіркового шляху" стал Тимур Мирошниченко

Партнерша Тимура, ведущая «Зіркового шляху» Алена Винницкая познакомилась с ним на кастинге проекта, сообщает пресс-служба.

«Я очень обрадовалась, когда узнала, что моим новым напарником будет Тимур! Он не только профессионал, который все знает о звездах, но и замечательный человек. Мы сразу нашли общий язык и, уверена, Тимур принесет много нового “Зірковому шляху”», – сообщила Алена Винницкая.

К слову, Тимур – друг бывшего ведущего «Зіркового шляху» Александра Скичко, который решил строить политическую карьеру и оставил работу на телевидении.

Фото: «Украина»

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