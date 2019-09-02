Ведущим «Зіркового шляху» стал Тимур Мирошниченко

Шоумен Тимур Мирошниченко стал новым ведущим программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина» по будням в 9:30. Мирошниченко пригласили в проект после того, как его покинул Александр Скичко.

«Перед первой записью переживал, несмотря на 15-летний опыт работы в шоу-бизнесе и на телевидении. Но после первой же записи у меня было ощущение, что я здесь был всегда, а это хороший показатель. Атмосфера и коллектив на канале и в проекте – замечательные», – поделился Тимур Мирошниченко.

Партнерша Тимура, ведущая «Зіркового шляху» Алена Винницкая познакомилась с ним на кастинге проекта, сообщает пресс-служба.

«Я очень обрадовалась, когда узнала, что моим новым напарником будет Тимур! Он не только профессионал, который все знает о звездах, но и замечательный человек. Мы сразу нашли общий язык и, уверена, Тимур принесет много нового “Зірковому шляху”», – сообщила Алена Винницкая.

К слову, Тимур – друг бывшего ведущего «Зіркового шляху» Александра Скичко, который решил строить политическую карьеру и оставил работу на телевидении.

Фото: «Украина»