🥂 Ведущие телеканалы существенно сократили показ алкогольных брендов

В период новогодних праздников – 31 декабря 2018 года и 1 января 2019 года – Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания провел мониторинг 12 общенациональных телеканалов на предмет трансляции ими рекламы алкогольных напитков и спонсорских роликов алкогольных брендов. Доля рекламы и спонсорства алкоголя на экранах украинских телеканалов по сравнению с прошлым годом суммарно уменьшилась почти вдвое. Объем спонсорства уменьшился на 53%, а объем рекламы алкоголя – на 23%.

В мониторинге участвовали телеканалы «Интер», СТБ, «Новый канал», «5 канал», М1, ТЕТ, «1+1», «Украина», К1, НТН, ICTV, «UA:Перший». Результаты показали, что вещатели придерживались установленного законом порядка размещения рекламы алкоголя и рекомендаций, которым регулятор руководствуется в надзорной деятельности с 1 октября 2018 года.

В общем объеме рекламы и спонсорства доля эфира именно со спонсорской информацией составила 59%, что на 12 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году.

Спонсорская информация не повторяли содержание рекламы, как это было в прошлые годы. Именно к этому у Нацсовета было больше всего претензий ранее. Кроме того, спонсорская информация не содержала высказываний и изображений, которые используются исключительно в связи с алкогольными напитками.

В целом на протяжении периода, в который осуществлялся мониторинг, на телевидении были представлены рекламные и спонсорские материалы 27 алкогольных брендов. Перед распространением спонсорской информации – наименования и/или знака для товаров и услуг спонсора – указывался статус спонсора с помощью слов и/или словосочетаний «спонсор показа», «спонсор», «партнер», «при поддержке», «при содействии», «ТМ представляет» и др.

В эфире «UA:Перший» реклама и спонсорская информация алкогольных напитков не зафиксированы. Это связано с тем, что общественный вещатель отказался от трансляции подобной рекламы, как несоответствующей стандартам общественного вещания. Такая политика телеканала не касается телемагазинов, количество которых увеличилось в октябре прошлого года после введения руководством «антикризисных мер».

Напомним, согласно рекламному законодательству, в спонсорских роликах запрещается приводить любую информацию рекламного характера о спонсоре, его товарах, кроме имени или наименования и знака для товаров и услуг спонсоров (часть первая статьи 5 закона «О рекламе»). Прямая реклама алкогольных напитков запрещается на радио и телевидении с 6:00 до 23:00 (часть вторая статьи 22 закона «О рекламе»).

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