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Ведущие ICTV, СТБ и Нового канала снялись в роликах о коронавирусе
НовостиТВ

Ведущие ICTV, СТБ и Нового канала снялись в роликах о коронавирусе

от Telekritika
Telekritika 329

Ведущие Нового канала запустили флешмоб #ЗалишайсяВдома.

StarLightMedia запускает серию социальных роликов, где ведущие телеканалов дают проверенные советы о том, как обезопасить себя во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба.

Ведущая Фактов ICTV Оксана Гутцайт рассказала о том, как с пользой и безопасно провести время на карантине. Также она советует уделить время уменьшению стресса. В свою очередь, ведущая Оксана Соколова развенчала три основных мифа о коронавирусе, которые уже успели подхватить в сети. Важную тему раскрыла и Елена Фроляк.

Звезды Нового канала Александр Педан, Сергей Притула и Леся Никитюк поделились со зрителями советами по гигиене (как правильно мыть руки, как избегать привычки трогать лицо и т.п.) и перечнем симптомов вируса COVID-19.

К образовательным роликам также присоединились ведущие СТБ. Надежда Матвеева напомнила, насколько сегодня важно чуткое отношение друг к другу и забота о близких пожилого возраста. Эктор Хименес-Браво рассказал о гигиене на кухне, а Григорий Решетник — об истинном предназначении медицинских масок.

Кроме того, ведущие Нового канала запустили флешмоб #ЗалишайсяВдома в Instagram. Они призывают украинцев быть дома, пока ситуация в стране не наладится, а также показывают, чем сами занимаются на карантине.

Фото: StarLightMedia 

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