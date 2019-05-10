🚦 Ведущего BBC уволили за твит о сыне принца Гарри и Меган Маркл
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🚦 Ведущего BBC уволили за твит о сыне принца Гарри и Меган Маркл

от Telekritika
От Telekritika 167
Главная Новости 🚦 Ведущего BBC уволили за твит о сыне принца Гарри и Меган Маркл

Он сравнил ребенка с обезьяной.

Ведущий британской радиостанции BBC 5 Live Дэнни Бейкер был уволен за твит, в котором сравнил новорожденного сына принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл с обезьяной. Об этом сообщает BBC.

Бейкер 8 мая выложил в Twittr черно-белое фото, на котором изображены женщина, держащая за лапу шимпанзе в одежде, и мужчина. Снимок был подписан «Королевский ребенок покидает больницу». Подписчики Бейкера обвинили его в расизме, и вскоре ведущий удалил твит.

Корпорация BBC заявила, что Бейкер допустил «серьезную ошибку» и что его запись противоречит ценностям компании. «Дэнни прекрасный ведущий, но больше не будет работать в нашем еженедельном шоу», – заявили в корпорации.

Сам ведущий в разговоре со Sky News назвал свой твит «идиотской ошибкой» и заявил, что он не расист. Он заявил, что хотел сравнить королевскую семью с «цирковыми животными в шикарной одежде», но его шутку интерпретировали иначе.

Сын принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл родился 6 мая. Его назвали Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор. Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали ребенка публике 8 мая.

Фото: коллаж metro.co.uk

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