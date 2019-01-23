Вакарчук держит руку на политическом пульсе
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Вакарчук держит руку на политическом пульсе

от Надежда Якимаха
От Надежда Якимаха 24
Главная Медиатусовка Вакарчук держит руку на политическом пульсе

Святослав Вакарчук высказался по поводу нынешней политической ситуации в Украине и предстоящих выборах.

Вчера, 22 января, The British Ukrainian Society провели в Лондоне мероприятие Real changes in Ukraine – a must for a successful future со спикером Святославом Вакарчком. Украинский лондонский институт на своей Facebook-странице опубликовал цитаты из речи украинского певца, которая приоткрывает занавес на его политические амбиции:

Вакарчук держит руку на политическом пульсе

«Я в деле, и вы узнаете больше в ближайшее время. Я хотел бы привести в украинскую политику как можно больше новых лиц. Власть сама по себе меня не интересует. Что влечет меня в политику – это разочарование в связи с нынешним состоянием украинской политики. Смотреть на все эти лица на билбордах Киева невыносимо. Нам нужны новые политические лидеры. Я не верю в революции, так как они не обеспечивают устойчивых решений. Посмотрите на Ирландию. Она потеряла половину своего населения после Ирландского картофельного голода, но она двигалась дальше и сейчас имеет ВВП на душу населения выше, чем у метрополии. Мы не должны попасть в ловушку Путина, ставя вопрос о российской агрессии во главу президентской кампании. Внутренние проблемы – борьба с коррупцией и преобразование судебной системы – должны быть в центре внимания».

Фото: The British Ukrainian Society

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редактор ленты "Новостей", smm-специалист

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