☠ В Японии трех онлайн-пиратов посадили в тюрьму

Они администрировали сайт, который незаконно размещал комиксы манга. Так правительство Японии пытается бороться с несанкционированным распространением защищенного авторским правом контента, пишет torrentfreak, передает украинская антипиратская инициатива «Чистое небо».

Судебный иск против сайта был подан ещё в 2017 году и только теперь администраторы сайта были осуждены. «Такие суровые приговоры подают тревожный сигнал другим, занимающимся подобным. Мы, вместе с членами ассоциации, будем продолжать принимать решительные меры против злонамеренных актов нарушения авторских прав», — сказали в Ассоциации по авторскому праву на компьютерное программное обеспечение (ACCS).

Ещё в одной азиатской стране — Индии — правительство одобрило поправку к индийскому закону о кинематографии с той же целью: сдерживание воровства контента. Любой, кто записывает или транслирует фильмы без разрешения, будет приговорен к трем годам тюремного заключения и/или штрафу в размере $14 000. Ежегодно в Индии выпускается около 1000 фильмов, большинство крупных премьер быстро «пиратятся» на физических носителях (около $1 за копию) или бесплатно через интернет.

Издание напоминает, что в 2018-м в Германии были приговорены к тюремному заключению три представителя рекламодателя сайта, нарушающего права интеллектуальной собственности. Менеджер рекламного агентства получил наказание в виде одного года и восьми месяцев тюрьмы, а два технических специалиста – по году и четыре месяца тюрьмы каждый.

В «Чистом небе» указывают, что в украинском законодательстве также есть статьи за нарушение прав интеллектуальной собственности, где наказанием может стать лишение свободы. В ассоциации приводят пример того, как с пиратским контентом борется телегруппа StarLightMedia: «По нашим 28 заявлениям заведено уже 28 уголовных производств, но пока не было ни одного решения с тюремным заключением, большинство споров урегулируются на досудебной стадии, – сообщает Андрей Бабенко, юрист, адвокат StarLight Digital. – В привлечении к уголовной ответственности задействованы сотрудники киберполиции, следователи, прокуроры, следственные судьи, сотрудники СБУ, экспертные учреждения. Это довольно сложная система, к тому же относительно новая категория дел. Мы, вместе с правоохранительными органами, движемся к первым серьезным приговорам суда, но пока в середине этого пути».

Статьей 176 Уголовного кодекса Украины также предполагается тюремный срок за организацию и финансирование сайтов, ворующих контент, на срок от 3 до 6 лет.

Фото: pixabay