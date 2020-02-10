В январе украинцы стали больше читать новостные ресурсы — исследование

Kantar опубликовал топ-20 популярных сайтов среди украинцев за январь.

Согласно отчету, в январе наблюдается снижение охватов интернет-магазинов. В топ-10 попали: rozetka, prom.ua и OLX. В то время, как в ноябре из-за распродаж украинцы активно пользовались ресурсами Aliexpress.com и Allo.ua.

Количество читателей новостных ресурсов наоборот увеличилось, в рейтинг вошли: «Сегодня», ТСН, РБК, РИА.

В связи с повышением уровня заболеваемости, сайт Сompendium.com.ua попал в рейтинг самых популярных сайтов Украины.

После праздников украинцы стали активнее искать работу и пользоваться ресурсом Work.ua, но тем не менее, тройка лидеров осталась неизменной: Google, Youtube, Facebook.

Фото: Unsplash

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