В январе украинцы стали больше читать новостные ресурсы — исследование

Kantar опубликовал топ-20 популярных сайтов среди украинцев за январь.
Согласно отчету, в январе наблюдается снижение охватов интернет-магазинов. В топ-10 попали: rozetka, prom.ua и OLX. В то время, как в ноябре из-за распродаж украинцы активно пользовались ресурсами Aliexpress.com и Allo.ua.
Количество читателей новостных ресурсов наоборот увеличилось, в рейтинг вошли: «Сегодня», ТСН, РБК, РИА.
В связи с повышением уровня заболеваемости, сайт Сompendium.com.ua попал в рейтинг самых популярных сайтов Украины.
После праздников украинцы стали активнее искать работу и пользоваться ресурсом Work.ua, но тем не менее, тройка лидеров осталась неизменной: Google, Youtube, Facebook.
Фото: Unsplash
Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!