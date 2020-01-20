В Украину не пустили актеров из РФ, посетивших аннексированный Крым

В Запорожье группе актеров из России отказали в пересечении украинской границы, сообщает ГПСУ.

Как установили сотрудники Госпогранслужбы, один гражданин России незаконно посещал оккупированный Крым. По этой причине было принято решение запретить ему въезд на территорию Украины. Еще трое россиян не смогли объяснить целесообразность своего пребывания в стране.

По данным издания «Украинская правда», запрет на въезд касается Сергея Колесникова, а цель своего пребывания в Украине не смогли объяснить Лариса Удовиченко, Андрей Бутин и сопровождающее их лицо.

Марат Башаров, который вместе с другими актерами должен был участвовать в гастролях в Запорожье, Одессе и Киеве, в Украину не прилетел.

По информации Цензор.нет, СБУ заявила, что не видит причин не пускать в Украину российских артистов. Вместе с тем СБУ просит полицию в Запорожской области усилить меры безопасности во время театрального представления данных актеров.

На протяжении 2019 года пограничники отказали во въезде в Украину более 7300 гражданам РФ, в отношении которых действовал запрет въезда или превысивших срок пребывания в Украине, или которые незаконно посещали оккупированные территории.

Напомним, недавно запретили въезд в Украину российскому блогеру Александре Митрошиной.

Фото: кадр из сериала «Барс»

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