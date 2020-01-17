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В StarLightMedia появилось новое направление — устойчивого развития

от Telekritika
От Telekritika 658
Главная ТВБизнес В StarLightMedia появилось новое направление — устойчивого развития

Направление возглавила Яна Гончаренко.

С 2020 года StarLightMedia будет заниматься направлением устойчивого развития системно. Свидетельством важности этой темы стало появление отдельного направления, которое возглавила Яна Гончаренко, сообщает пресс-служба холдинга.

Начиная с  2020 года, медиакомпания StarLightMedia ориентируется в совершенствовании своего бизнеса на принципы устойчивого развития ООН. Топ-менеджмент и сотрудники совместно определили 8 целей устойчивого развития:

  • достойную работа и экономический рост;
  • качественное образование, ответственное потребление и производство;
  • здоровье и благосостояние;
  • партнерство в интересах устойчивого развития;
  • гендерное равенство;
  • мир, правосудие и эффективные институты;
  • индустриализацию, инновации и инфраструктуру,

достичь которых в компании хотят, открыв новое направление — направление Sustainability.

«Мы считаем необходимым заниматься интеграцией устойчивого развития, гендерного равенства, инклюзивности, социальной и экоответственности. Недостаточно быть успешным сегодня, важно обеспечить условия для устойчивого развития в будущем — не только для бизнеса и сотрудников, но и для общества в целом», — прокомментировал CEO StarLightMedia Михаил Царев.

Должность Sustainability Lead заняла Яна Гончаренко, которая ранее руководила внутренними коммуникациями SLM и координировала работу в рамках Women Empowerment Principles. А курировать направление инклюзивности будет Ульяна Пчелкина, общественная активистка в социальной сфере и сфере защиты прав людей с инвалидностью.

Напомним: ранее стало известно, что StarLightMedia запустила HD-вещание своих телеканалов.

Фото: Александра Йорк

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