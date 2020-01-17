В StarLightMedia появилось новое направление — устойчивого развития

С 2020 года StarLightMedia будет заниматься направлением устойчивого развития системно. Свидетельством важности этой темы стало появление отдельного направления, которое возглавила Яна Гончаренко, сообщает пресс-служба холдинга.

Начиная с 2020 года, медиакомпания StarLightMedia ориентируется в совершенствовании своего бизнеса на принципы устойчивого развития ООН. Топ-менеджмент и сотрудники совместно определили 8 целей устойчивого развития:

достойную работа и экономический рост;

качественное образование, ответственное потребление и производство;

здоровье и благосостояние;

партнерство в интересах устойчивого развития;

гендерное равенство;

мир, правосудие и эффективные институты;

индустриализацию, инновации и инфраструктуру,

достичь которых в компании хотят, открыв новое направление — направление Sustainability.

«Мы считаем необходимым заниматься интеграцией устойчивого развития, гендерного равенства, инклюзивности, социальной и экоответственности. Недостаточно быть успешным сегодня, важно обеспечить условия для устойчивого развития в будущем — не только для бизнеса и сотрудников, но и для общества в целом», — прокомментировал CEO StarLightMedia Михаил Царев.

Должность Sustainability Lead заняла Яна Гончаренко, которая ранее руководила внутренними коммуникациями SLM и координировала работу в рамках Women Empowerment Principles. А курировать направление инклюзивности будет Ульяна Пчелкина, общественная активистка в социальной сфере и сфере защиты прав людей с инвалидностью.

Напомним: ранее стало известно, что StarLightMedia запустила HD-вещание своих телеканалов.

Фото: Александра Йорк

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