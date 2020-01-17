В StarLightMedia появилось новое направление — устойчивого развития

С 2020 года StarLightMedia будет заниматься направлением устойчивого развития системно. Свидетельством важности этой темы стало появление отдельного направления, которое возглавила Яна Гончаренко, сообщает пресс-служба холдинга.
Начиная с 2020 года, медиакомпания StarLightMedia ориентируется в совершенствовании своего бизнеса на принципы устойчивого развития ООН. Топ-менеджмент и сотрудники совместно определили 8 целей устойчивого развития:
- достойную работа и экономический рост;
- качественное образование, ответственное потребление и производство;
- здоровье и благосостояние;
- партнерство в интересах устойчивого развития;
- гендерное равенство;
- мир, правосудие и эффективные институты;
- индустриализацию, инновации и инфраструктуру,
достичь которых в компании хотят, открыв новое направление — направление Sustainability.
«Мы считаем необходимым заниматься интеграцией устойчивого развития, гендерного равенства, инклюзивности, социальной и экоответственности. Недостаточно быть успешным сегодня, важно обеспечить условия для устойчивого развития в будущем — не только для бизнеса и сотрудников, но и для общества в целом», — прокомментировал CEO StarLightMedia Михаил Царев.
Должность Sustainability Lead заняла Яна Гончаренко, которая ранее руководила внутренними коммуникациями SLM и координировала работу в рамках Women Empowerment Principles. А курировать направление инклюзивности будет Ульяна Пчелкина, общественная активистка в социальной сфере и сфере защиты прав людей с инвалидностью.
Напомним: ранее стало известно, что StarLightMedia запустила HD-вещание своих телеканалов.
Фото: Александра Йорк