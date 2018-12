В США озвучили долю аудитории оригинальных сериалов Netflix

37% всего стриминга пользователей из США на видеосервисе Netflix приходилось на собственную продукцию компании. Об этом сообщает Variety со ссылкой на мониторинг компании 7Park Data за октябрь. Издание указывает, что просмотр оригинальных сериалов растет: в октябре 2017 года этот показатель составлял 24%, а в январе 2017 года – всего 14%.

В ноябре 2018 года в тройке лидеров просмотров на Netflix только одну позицию занял оригинальный сериал Netflix – у драмы The Chilling Adventures of Sabrina второе место. На первом месте оказался сериал The Office от NBC, на третьем – Friends от Warner Bros. В частности, это объясняет, почему у Netflix был мотив заключить сделку на однолетнее продление прав на этот ситком стоимостью $100 миллионов. На местах с четвертого по десятое – пять оригинальных сериалов Netflix.

Куда охотнее на сервисе смотрят контент других студий. По данным на октябрь 2018 года доля контента Disney составляет 8–12% всех просмотров Netflix в США. Договор Netflix с Disney истекает в 2019 году. Учитывая, что Disney планирует запустить собственный VOD-сервис, подобный Netflix, под названием Disney+, Netflix лишится продукции Disney. Поскольку Disney купил 20th Century Fox, издание предполагает, что большая часть контента Fox также уйдет с Netflix.

Netflix уже расторгает партнерство с Marvel Entertainment, которая принадлежит Disney. В общей сложности просмотры продукции Marvel на Netflix составили 1,7% всех просмотров аудитории США на ресурсе за 12 месяцев, с октября 2017 по октябрь 2018. Самым популярным из сериалов был «Сорвиголова», но в ноябре Netflix объявил, что этот сериал больше не будет транслироваться. Еще два сериала были исключены из показов в октябре.

За последний год сервис массово потерял также сериалы Fox. Исследование 7Park Data показало, что в январе 2017 года доля сериалов Fox составляла 24%, в октябре 2017 – 15%, а в октябре 2018 – 4% всех просмотров Netflix в США. Это произошло в первую очередь потому, что некоторые популярные сериалы Fox покинули Netflix и стали доступны для стриминга на видеосервисе Hulu, в котором Disney после поглощения Fox получит контрольный пакет акций – 60%.

AT&T WarnerMedia определил четвертый квартал 2019 года как дату запуска собственного VOD-сервиса, это также приведет к оттоку контента этого производителя с Netflix, предполагает издание. Согласно исследованиям 7Park Data, Netflix достиг соглашения с создателями популярных лицензионных серий Шондой Раймс (Shonda Rhimes) и Райаном Мерфи (Ryan Murphy), но их продукция на Netflix еще не выходила.

Анализ 7Park Data охватывает только компьютерную аудиторию Netflix, без учета мобильного ТВ и Smart TV. Учтены только данные по США.