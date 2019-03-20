🔥 В СНБО вспомнили о санкциях по каналам «112 Украина» и NewsOne

Спустя почти полгода после того, как Верховная рада проголосовала за применение санкций против собственников «112 Украина» и NewsOne, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Службе безопасности Украины завершить проверку юридических лиц, связанных со «112 Украина» и NewsOne для введения против этих телеканалов санкций.

«СНБО поручило СБУ завершить проверку причастности к террористической деятельности юридических лиц, перечень которых приведен в приложении 1 Постановления Верховной Рады от 4 октября 2018 года», — говорится в сообщении СНБО.

В этом приложении приведен перечень украинских юридических лиц, которые имеют отношение к указанным телеканалам. СНБО отмечает, что, согласно законодательству, санкции против юридических лиц, которые являются резидентами Украины, применяются исключительно в том случае, если они причастны к террористической деятельности. «Вопрос о применении санкций, инициированных Верховной радой, будет рассмотрен после завершения такой проверки», – подчеркнули в СНБО.

Напомним, в конце сентября петиция о «прекращении антиукраинской деятельности» телеканалов «112 Украина» и NewsOne на сайте Верховной рады набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения. 4 октября ВР попросила СНБО применить санкции к тогдашним собственникам телеканалов «112 Украина» и NewsOne (на то время ими были гражданин Германии Эдуард Катц и отец нардепа Евгения Мураева Владимир). Заседание СНБО по данном вопросу так и не было проведено. После этого народный депутат и соратник лидера «Украинского выбора» Виктора Медведчука Тарас Козак купил телеканал NewsOne за 41,976 млн гривен ($1,5 млн), а в декабре – телеканал «112 Украина» за 72,872 млн гривен ($2,6 млн).

Фото: «Радио Свобода»