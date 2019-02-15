В Нацсовете разъяснили свой проигрыш в суде по российским телеканалам: запрет продолжается

6 февраля этого года Шестой апелляционный административный суд принял окончательное решение по делу о ретрансляции в Украине российских телеканалов «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-Планета», «Россия-24», «НТВ Мир», «РБК-ТВ», «ТВ Центр-International».

Суд решил, что Нацсовет не имел правовых оснований для обращения в суд с исковыми требованиями. «Нормативно-правовые акты, которые регулируют деятельность Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, не предусматривают права истца на обращение в административный суд с исковыми требованиями о признании не соответствующими положениям Закона Украины «Об информации», Закона Украины «О телевидении и радиовещании» и Европейской конвенции о трансграничном телевидении иностранных программ или о запрете распространения программ телеканалов в многоканальных сетях на территории Украины», – говорится в решении суда.

Нацсовет в своем сообщении трактует решение суда так: «Суд решил закрыть производство по этому делу и отменить решение предыдущей судебной инстанции, поскольку, по его вердикту, рассмотрение таких споров находится за пределами административной юрисдикции административных судов. В то же время ранее принятые решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и действующее в настоящее время законодательство запрещают ретрансляцию этих телеканалов в кабельных сетях».

Глава регулятора Юрий Артеменко 14 февраля сообщил, что ряд СМИ некорректно трактовали решение суда. «Закончился суд о запрете трансляции (ретрансляции) российских телеканалов. Было очень много инсинуаций, непонятных манипуляций, как по мне. Некоторые говорили, что теперь разрешается ретрансляция этих каналов – это ложь, это неправильное прочтение решения суда. Я не ищу здесь злого умысла», – отметил он.

Главный юрист Нацсовета Анна Литвищенко прокомментировала решение суда так: «Двумя решениями Нацсовета в 2014-м было признано, что телеканалы “Первый канал. Всемирная сеть”, “РТР-Планета”, “Россия-24”, “НТВ Мир”, “РБК-ТВ”, “ТВ Центр-International” не соответствуют Евроконвенции о трансграничном телевидении и действующему законодательству. Статья 72 запрещает эти телеканалы. В 2014-м мы обратились в Окружной суд о том, чтобы признать телеканалы такими, которые не отвечают Евроконфенции. В обеспечение иска было приостановление ретрансляции. Суд первой инстанции удовлетворил наши требования, была проведена экспертиза эфиров, в результате чего было признано, что каналы не соответствуют Евроконвенции. Апелляция отменила решение первой инстанции. Но продолжает действовать решение Нацсовета, не отмененное в судебном порядке. Именно поэтому указанные телеканалы не могут ретранслироваться на территории Украины».

Истцом по данному делу был именно Нацсовет. Регулятор судился с дистрибьюторами этих телеканалов в Украине – ООО «Торсат», ООО «Вертикаль-ТВ» (третьими лицами были указаны ОАО «ТВ Центр», ЗАО «РБК-ТВ»). Ведомство просило признать упомянутые выше иностранные программы не соответствующими пунктам 3, 5 части первой статьи 2 и статье 28 закона «Об информации», части второй статьи 6 закона «О телевидении и радиовещании» и статье 7 Европейской конвенции о трансграничном телевидении.

Решения Нацсовета, которыми российские телеканалы были признаны не соответствующими требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и действующему законодательству Украины, принимались 11 и 24 июля 2014 года. С целью обеспечения информационной безопасности в 2014 году Национальный совет обратился с тремя исками в Окружной административный суд Киева, которые впоследствии были объединены в одно дело. Постановлениями этого суда были приняты меры по обеспечению иска – временно прекращена в Украине ретрансляция телеканалов «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-Планета», «Россия-24», «НТВ Мир», «РБК-ТВ», «ТВ Центр-International».

По результатам проведенных экспертиз суд первой инстанции признал, что некоторые высказывания, распространенные в передачах этих телеканалов, содержат призывы к насильственному изменению конституционного строя Украины, призывы к разжиганию войны, агрессивным действиям, их пропаганды, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности лиц по признакам их религиозных убеждений, идеологии, принадлежности к той или иной нации или расе, физического или имущественного положения, социального происхождения, утверждения, направленные на посягательство на территориальную целостность Украины, призывы к нарушению общественного порядка и массовых беспорядков.

Однако 29 мая 2018 Окружной административный суд Киева признал вышеперечисленные российские телеканалы не отвечающими требованиям законов Украины и Евроконвенции и одновременно отказал в удовлетворении исковых требований Нацсовета о запрете распространения этих телеканалов у телекомпровайдеров. По мнению суда, Нацсовет имеет возможность только применять к провайдерам санкции и обращаться в суд с исками об аннулировании их лицензий. После этого решения компания «Тосат» подала заявление о разъяснении судебного решения, но суд отказал в нем. После этого «Вертикаль-ТВ» подало апелляционную жалобу, которую 29 января 2019 года Шестой апелляционный административный суд частично удовлетворил, отменил решение Окружного административного суда и закрыл производство по делу. Решение суда может быть обжаловано в кассационном деле в Верховном суде.

Нацсовет отмечает, что с 2014 года существенно изменилось украинское законодательство, регулирующее телерадиоинформационное пространство. Были внесены изменения в закон «О телевидении и радиовещании», которые предусматривают, что иностранные программы происхождением не из Европейского Союза или страны, ратифицировавшей Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, могут ретранслироваться в Украине только при условии, что их содержание соответствует требованиям отечественного законодательства и Конвенции. Они также решением Национального совета должны быть внесены в перечень ретранслируемых телеканалов. Данный список составляет Нацсовет (так называемый адаптированный список), в нем нет вышеперечисленных телеканалов. Законодатель также предусмотрел штрафную санкцию (25% суммы лицензионного сбора) в отношении провайдеров за ретрансляцию телеканалов, по которым Национальным советом принято решение, что их содержание не соответствует требованиям законодательства Украины в соответствии со статьей 42 этого закона, а также за ретрансляцию программ и передач, запрещенных и/или ограниченных судом. Если провайдер не устранит подобное нарушение, Национальный совет имеет право обратиться в суд с иском об аннулировании его лицензии.

По закону Нацсовет не вправе трактовать решение суда по своему усмотрению, при этом регулятор настаивает, что вопрос урегулирован. «Сейчас вопрос распространения иностранных программ провайдерами программной услуги законодательством урегулирован. Установлены требования, несоблюдение которых приведет к применению конкретных санкций Национальным советом», – сообщает регулятор.

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