В Megogo официально прокомментировали «гражданскую войну» в описании к сериалу «Гвардия»

Пользователи сети заметили разные варианты аннотации к сериалу «Гвардия» на украинском и русском языках. В русской версии в отношении событий на Донбассе используется термин «гражданская война», присущий российской пропаганде. После огласки в сети в сервисе исправили аннотацию. В комментарии «Телекритике» в пресс-службе Megogo трактуют это как ошибку со стороны «авторов, работающих с сервисом на аутсорсе», назвав ее «неприятным шоком».

Украинское описание к сериалу «Гвардия» краткое и максимально нейтральное – в нем объясняется, что это история «добровольців, які після кривавих подій на Майдані, відгукнулися на заклик записатися до лав Національної гвардії України». В русской же версии было более широкое описание с использованием следующих фраз: «Украину рвут на части акции протестантов», «стражи порядка, задачей которых было контролировать мирное прохождение протеста», «Украина потеряла Крым в ходе этих событий», «развернулась гражданская война».

Версия на украинском

Версия на русском

Исправленная версия на русском

Подобное и в описании к фильму «Киборги». В украинской версии аннотация снова лаконична: «добровольча група вперше приїжджає до гарячої точки, яка вже чотири місяці тримає оборону і стоїть перед страшним обличчям війни». Тогда как в русской использован термин «сепаратисты» – «Украинские военные четвертый месяц отражают атаки сепаратистов, стремящихся захватить одну из ключевых для базирования и переброски войск точек». Хотя в самом фильме четко акцентируется на присутствие российских войск. Русскую аннотацию к «Киборгу» не исправили.

Версия на украинском

Версия на русском

В пресс-службе Megogo на запрос «Телекритики» ответили, что русское описание к «Гвардии» было откорректировано в понедельник, 3 декабря. «К сожалению, возникла такая ситуация. И мы прорабатываем все тексты аутсорсеров, чтобы не допустить подобных случаев. Для нас это тоже неприятный шок. Сейчас выясняем, как вообще это могло произойти. Идет полная проверка текстов аутсорсера, который готовил эти аннотации для нашей русскоязычной веб-версии. Описания нам готовят много частных авторов и они из разных стран. Это не компания. В дальнейшем будем более тщательно относиться ко всем материалам и авторам, с которыми работаем. В версиях для Smart TV, смартфонов, планшетов, где сосредоточено наших пользователей более 70%, мы и раньше пристальнее относились к текстам. Там другие тексты. А вот на сайте они размещаются только для поисковых систем», – говорится в сообщении.

Также в сервисе объяснили почему описания к фильмам на русском и украинском отличаются по объему: «Следует заметить, что в украинском интернет-пространстве в поисковых системах мы занимаем сильные позиции, поэтому делать большие аннотации к фильмам нет необходимости, в то время как в странах СНГ, например, Беларуси, Латвии или Казахстане, где ищут кино на русском языке, нужно больше SEO-действий, поэтому на русской версии сайта готовятся более расширенные переводы фильмов», – добавили в Megogo.

В пресс-службе Megogo не сообщили, поменяют ли аннотацию на русском к фильму «Киборги».

Обычно интернет-сервисы при получении интернет-прав на показ лент в интернете получают от правообладателей также всю исходную информацию о фильмах – краткое описание, перечень актеров и членов съемочной группы.