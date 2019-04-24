В мае при поддержке 1+1 media пройдет конференция «Дни электронных коммуникаций»
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В мае при поддержке 1+1 media пройдет конференция «Дни электронных коммуникаций»

от Telekritika
От Telekritika 92
Главная Новости В мае при поддержке 1+1 media пройдет конференция «Дни электронных коммуникаций»

С 30 мая по 2 июня на «Днях электронных коммуникаций» телеком-провайдеры и представители медиа подискутируют о будущем, которое ожидает отрасль после выборов.

Дни электронных коммуникаций (ДЭК) это международная встреча игроков рынка для обсуждения современных трендов, перспектив регулирования, рисков и возможностей для развития интернета, телевизионных сервисов. Это первое масштабное отраслевое мероприятие для операторов телекоммуникаций, поставщиков аудиовизуальных медиауслуг, электронных СМИ, операторов кабельного телевидения, производителей и дистрибьюторов оборудования и технологий. Организаторами мероприятия являются ведущие профильные ассоциации: Интернет ассоциация Украины, Ассоциация правообладателей и поставщиков контента и Латвийская ассоциация электронных коммуникаций.

Ключевыми вопросами конференции ДЭК в 2019 году станут цифровая трансформация и будущее двух индустрий —  телеком и медиа, на которые существенно влияют современные технологии, а также имплементация в них европейских стандартов. Особое внимание будет уделено фундаментальным вопросам, которые должны лечь в основу успеха как отдельных компаний, так и отрасли в целом:

  • Какие технологии и сервисы телеком и медиа принесут миллиардные прибыли, а какие уйдут в историю, и когда?
  • Что будет с фиксированной связью? Удержит свои позиции кабельное ТВ?
  •  Как выжить отечественным компаниям в условиях глобализации и жесткой конкуренции, в том числе с крупными международными игроками?
  •  Как быстро и будут ли внедряться технологии интернета вещей в Украине?
  • Когда города начнут «умнеть»? Опыт Киева в построении SMART CITY.
  • Новые технологии недешевы, а авторские отчисления растут как в Европе. Следует ли ожидать повышения цен на интернет и телевидение?
  • Как разумно бороться с пиратами и другими недобросовестными игроками?

Спикерами выступят представители отечественных телекомпровайдеров, медиа и власти: глава представительства спутникового оператора SES ASTRA AB в Украине и странах СНГ Онно Зонневельд, исполнительный директор и директор направления платного телевидения группы 1+1 media Ярослав Пахольчук, председатель Ассоциации электронных коммуникаций Латвии Илмарс Муулс, менеджер по продажам решений компании Huawei Антон Кулиш, директор COSMONOVA | NET Максим Семочкин, председатель Комитета ВРУ по вопросам информатизации и связи Александр Данченко, директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Олег Черныш.

Организаторы мероприятия – Интернет ассоциация Украины, Ассоциация правообладателей и поставщиков контента, Латвийская ассоциация электронных коммуникаций при поддержке профильных парламентских комитетов по вопросам информатизации и связи, свободы слова и информационной политики, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания и Киевская городская государственная администрация.

«ДЭК это уникальная площадка для обмена опытом среди участников индустрии, в том числе с европейскими коллегами. Ежегодно конференция растет, как и любая хорошая инициатива», – прокомментировал глава правления ИнАУ Александр Федиенко.

«Мы проводим ДЭК третий год подряд, и видим, что здесь есть колоссальные возможности для объединения усилий, понимания и решения общих и спорных вопросов отрасли. Приглашаем всех заинтересованных лиц для участия и сотрудничества», – отмечает Наталья Клитна, председатель правления АППК.

Подать заявку на участие в конференции «Дни электронных коммуникаций 2019» можно на сайте: http://dek.org.ua/uk/

Аккредитация прессы обязательна.

Контакты: +380 50 411 93 29; +380 67 500 15 78; dekorgkomitet@gmail.com.

Фото: Анна Федорук

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