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В Латвии приостановили вещание 9 российских телеканалов

от Telekritika
От Telekritika 508
Главная Новости В Латвии приостановили вещание 9 российских телеканалов

Причина: их владелец включен в санкционный список ЕС за нарушение территориальной целостности Украины.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии остановил трансляцию девяти российских каналов на территории страны. Об этом сообщает Lsm.lv.

Решение принято на основании того, что эти каналы входят в холдинг, бенефициаром которого является российский миллиардер Юрий Ковальчук, включенный в санкционный список ЕС за нарушение территориальной целостности Украины.

Член НСЭСМИ Ивар Аболиньш рассказал, что в запрещенные каналы входят «Петербург — Пятый канал», «Дом кино» и другие.  В Латвии также нельзя будет распространять программы: «Время: далекое и близкое», «Бобер», «Дом кино Премиум», «Музыка Первого», «О!», «Поехали», «Телекафе».

«Этот запрет будет в силе до тех пор, пока Юрий Ковальчук не будет исключен из списка санкций ЕС», — отметил Иварс Аболиньш.

Фото: Unsplash

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