В Латвии приостановили вещание 9 российских телеканалов

Национальный совет по электронным СМИ Латвии остановил трансляцию девяти российских каналов на территории страны. Об этом сообщает Lsm.lv.

Решение принято на основании того, что эти каналы входят в холдинг, бенефициаром которого является российский миллиардер Юрий Ковальчук, включенный в санкционный список ЕС за нарушение территориальной целостности Украины.

Член НСЭСМИ Ивар Аболиньш рассказал, что в запрещенные каналы входят «Петербург — Пятый канал», «Дом кино» и другие. В Латвии также нельзя будет распространять программы: «Время: далекое и близкое», «Бобер», «Дом кино Премиум», «Музыка Первого», «О!», «Поехали», «Телекафе».

«Этот запрет будет в силе до тех пор, пока Юрий Ковальчук не будет исключен из списка санкций ЕС», — отметил Иварс Аболиньш.

Фото: Unsplash

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