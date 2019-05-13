🔥 В Киеве сожгли машину главреда ТВі
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🔥 В Киеве сожгли машину главреда ТВі

от Telekritika
От Telekritika 161
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Причина поджога, по его мнению, – журналистская деятельность.

В Киеве в ночь на воскресенье, 12 мая, сожгли автомобиль главного редактора телеканала TВi и политолога Владимира Егорова. Об этом он сообщилна своей странице в Facebook.

«Сегодня в 4:30 мою машину подожгли. Я связываю это с профессиональной деятельностью. Соседи говорят о хлопке, явный поджог», – написал Владимир Егоров, поделившись фото и видео.

Егоров добавил, что в результате пожара никто не пострадал. «Пожарные и полиция свою работу сделали, спасибо, приехали оперативно. Машина восстановлению не подлежит», – рассказал он.

Позже Егоров сообщил, что следственно-оперативная группа взяла части автомобиля для экспертизы. «Источник возгорания находился под передней левой частью автомобиля. Машина – на дизеле, новая... По моим данным, пожарные уже передали информацию в полицию. Статью, по которой возбуждено дело, еще не сообщили», – отметил он.

Также он добавил, что общался с представителями ОБСЕ: «Рассказал, что знаю на данный момент. Они обеспокоены ситуацией в Украине и участившимися поджогами автомобилей журналистов».

Вечером в столичной полиции сообщили, что открыто уголовное производство по статье об умышленном уничтожении имущества.

Фото: Facebook Владимира Егорова

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