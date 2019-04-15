🙉В Каннах сериал Film.ua вошел в десятку наиболее ожидаемых проектов 2019

7 апреля в Каннах в рамках международного рынка телевизионного контента MIPTV в четвертый раз прошел MIPDrama Buyers Summit – питчинг лучших международных сериалов, находящихся в производстве. В рамках мероприятия 450 ведущим закупщикам контента представили 10 наиболее ожидаемых и перспективных проектов. Впервые в десятку MIPDrama попал украинский сериал – Hide and Seek производства Film.ua, который готовится на осенний сезон для телеканала ICTV. Об этом сообщает proficinema.ru.

В криминальной драме элементы нуара сочетаются с детективной и драматической линией – авторы уделяют много внимания пронзительным, глубоко личным и, в некоторой степени, интимным историям героев.

«Во время игры в прятки в запертой изнутри квартире таинственным образом исчезает дочь героя. Отчаявшись найти ребенка, он обращается в полицию, а позже находит в интернете видео, в котором его дочь держит в руках табличку с непонятной комбинацией цифр. Похищенная девочка становится лишь первой жертвой в чьей-то запутанной и опасной игре: в маленьком промышленном городке один за другим начинают исчезать дети. За расследование сложного дела берутся молодые детективы Варта Наумова и Максим Шумов, которых играют Юлия Абдель-Фаттах и Петр Рыков. Совершенно разных по характеру героев объединяет желание во что бы то ни стало найти пропавших детей и задержать похитителя. Оба героя, переживая свои собственные психологические травмы прошлого, с головой уходят в расследование преступления», – говорится в описание сериала.

Режиссером проекта выступила Ирина Громозда, снявшая сериалы «Гречанка», «Чудо по расписанию», «Папа Дэн», «Верь мне». Российский актерский дуэт Юлии Абдель-Фаттах («Между нами девочками. Продолжение») и Петра Рыкова («Квест», «Мамочки», «Кровавая барыня») на экране дополнили Вячеслав Довженко, Александр Кобзарь, Михаил Тройник и другие. Международным дистрибьютором формата выступает ZDF Enterprises. Всего в картине 8 серий.

Среди лидеров по количеству проектов MIPDrama в первой десятке – Испания и Великобритания: на питчинге представили сразу по два испанских и английских сериала. За выбор десяти наиболее перспективных проектов отвечала экспертная комиссия, состоящая из международных закупщиков (Canal+, Sky, Mediaset и других), мировых экспертов теле- и киноиндустрии и редакторов Reed Midem. Сериалы были отобраны по таким критериям, как качество производства, оригинальность сюжета и международный потенциал. Впервые в мероприятии не участвовали российские фильмы.

Напомним, съемки сериала стартовали в Киеве в сентябре 2018-го, анонсировалось, что они окончатся в январе этого года. В украинском эфире сериал будет идти под названием «Схованки».

Фото: Film.ua