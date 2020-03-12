В Испании закрыли уголовное дело Дмитрия Фирташа

Судебное следственное управление №21 Барселоны сдало в архив уголовное дело, возбужденное пять лет назад против украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Об этом сообщил DW со ссылкой на испанский портал El Confidencial.

По информации издания, дело окончательно закрыто по указанию судьи Игнасио Санчеса. Судья обосновал свое решение предложением самого следствия, которое приостановило дело еще 30 октября 2019. Следствие же исходило из того, что антикоррупционная прокуратура Испании — инициатор уголовного преследования Фирташа — не предоставила «веских доказательств» вины подозреваемого. Олигарха обвиняли в отмывании крупных сумм на территории Испании и в «членстве в преступном сообществе».

Следственное управление Барселоны с 2017 года дважды направляло в Австрию, где находится Фирташ, запрос на его экстрадицию в Испанию и дважды получало отказ. Земельный суд Вены считал «неубедительными» аргументы испанской стороны. Речь шла, в частности о подозрениях, что Фирташ купил дорогую недвижимость в провинции Малага на «деньги сомнительного происхождения», «отмыв таким образом» несколько миллионов евро.

Напомним, ранее Верховный суд Австрии отклонил жалобу украинского олигарха и совладельца медиагруппы «Интер» Дмитрия Фирташа на решение апелляционного суда об экстрадиции в США.

Фото: Liga.net

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