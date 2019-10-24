В Германии закрыли крупнейший файлообменник

По сведениям немецкого отдела Общества преследования нарушений авторского права (Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen – GVU), техническую площадку Share-Online.biz, расположенную возле города Ахен, обысткали и закрыли после совместного расследования, проведенного прокуратурой города Кельн и местной полицией. Трое организаторов хостинга в возрасте 40, 48 лет и 54 года в настоящее время находятся под следствием за нарушение авторских прав, отмечает TorrentFreak.

Обыски прошли в жилых и офисных помещениях нескольких регионов Германии. Во Франции и Нидерландах полиция провела мероприятия в ЦОДах, подключенных к платформе хостинга файлов. Сколько оборудования было изъято, неизвестно, но, согласно сведениям GVU, файлы Share-Online.biz хранились на «сотнях серверов».

В 2017 году только один из партнеров GVU отправил владельцам хостинга свыше 8 млн уведомлений об удалении контента, но единицы контента, предположительно нарушающие авторские права, вновь появлялись вскоре после того, как платформа сообщала об их удалении. Доступ к файлам, хранящимся на Share-Online.biz, осуществлялся по ссылкам, размещенным на различных форумах обмена файлами, которые сотрудничали с хостингом.

Share-Online.biz обслуживал от 6 до 10 млн пользователей в месяц. Согласно статистике SimilarWeb, хостинг был особенно популярен в Германии: около 72 % его пользователей были из этой страны. Незарегистрированные пользователи могли загружать файлы размером до 1 Гб, владельцы премиум-аккаунта – до 2 Гб.

Напомним, ранее сообщалось о прекращении работы OTT-плеера Moonwalk из-за действий голландских правообладателей, который использовали 80% пиратских сервисов в России, а также некоторые пиратские сайты в Украине.

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